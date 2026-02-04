James Harden part à Cleveland, Darius Garland file aux Clippers !

Annoncé sur le départ ce lundi, James Harden plie déjà bagage : ESPN annonce que les Clippers l’envoient comme imaginé chez les Cavaliers, en échange de Darius Garland et d’un futur second tour de Draft !
Un nouveau « backcourt » de calibre All-Star voit donc le jour à Cleveland : James Harden et Donovan Mitchell. Ensemble, mais avec aussi Evan Mobley et Jarrett Allen (sauf nouveau bouleversement…), ils auront pour mission de casser le plafond de verre de cette franchise des Cavs, éliminée en demi-finale de conférence en 2024 puis 2025.
Cela faisait plusieurs jours que les Clippers et James Harden travaillaient main dans la main, pour rompre leur association, alors que le MVP 2018 aurait été déçu de ne pas avoir obtenu de prolongation de contrat. Il pouvait mettre son veto sur n’importe quel échange, après avoir re-signé l’été dernier pour une seule année garantie (39.2 millions de dollars). Avec la deuxième en « player option » (42.3 millions de dollars).
À 36 ans, le Barbu a retrouvé cette saison des chiffres dignes de sa période Rockets, avec 25.4 points, 8.1 passes, 4.8 rebonds et 1.3 interception de moyenne (à 42% au shoot, dont 35% à 3-points). Au sein d’une équipe de Los Angeles d’abord à la peine (6-21), mais ensuite très bien revenue collectivement (17-5).
|James Harden
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|OKC
|76
|22:52
|40.3
|37.5
|80.8
|0.6
|2.6
|3.2
|1.8
|2.6
|1.1
|1.4
|0.3
|9.9
|2010-11
|OKC
|82
|26:42
|43.6
|34.9
|84.3
|0.5
|2.6
|3.1
|2.1
|2.5
|1.1
|1.3
|0.3
|12.2
|2011-12
|OKC
|62
|31:23
|49.1
|39.0
|84.6
|0.5
|3.6
|4.1
|3.7
|2.4
|1.0
|2.2
|0.2
|16.8
|2012-13
|HOU
|78
|38:16
|43.8
|36.8
|85.1
|0.8
|4.1
|4.9
|5.8
|2.3
|1.8
|3.8
|0.5
|25.9
|2013-14
|HOU
|73
|38:02
|45.6
|36.6
|86.6
|0.8
|3.9
|4.7
|6.1
|2.4
|1.6
|3.6
|0.4
|25.4
|2014-15
|HOU
|81
|36:48
|44.0
|37.5
|86.8
|0.9
|4.7
|5.7
|7.0
|2.6
|1.9
|4.0
|0.7
|27.4
|2015-16
|HOU
|82
|38:07
|43.9
|35.9
|86.0
|0.8
|5.3
|6.1
|7.5
|2.8
|1.7
|4.6
|0.6
|29.0
|2016-17
|HOU
|81
|37:13
|44.0
|34.7
|84.7
|1.2
|7.0
|8.1
|11.2
|2.7
|1.5
|5.7
|0.5
|29.1
|2017-18
|HOU
|72
|35:26
|44.9
|36.7
|85.8
|0.6
|4.8
|5.4
|8.8
|2.3
|1.8
|4.4
|0.7
|30.4
|2018-19
|HOU
|78
|36:45
|44.2
|36.8
|87.9
|0.8
|5.8
|6.6
|7.5
|3.1
|2.0
|5.0
|0.7
|36.1
|2019-20
|HOU
|68
|36:31
|44.4
|35.5
|86.5
|1.0
|5.5
|6.6
|7.5
|3.3
|1.8
|4.5
|0.9
|34.3
|2020-21
|HOU
|8
|36:15
|44.4
|34.7
|88.3
|0.6
|4.5
|5.1
|10.4
|1.8
|0.9
|4.3
|0.8
|24.8
|2020-21
|BKN
|36
|36:38
|47.1
|36.6
|85.6
|0.8
|7.7
|8.5
|10.9
|2.4
|1.3
|4.0
|0.8
|24.6
|2021-22
|BKN
|44
|36:59
|41.4
|33.2
|86.9
|1.0
|7.0
|8.0
|10.2
|2.4
|1.3
|4.8
|0.7
|22.5
|2021-22
|PHI
|21
|37:43
|40.2
|32.6
|89.2
|0.6
|6.5
|7.1
|10.5
|2.3
|1.2
|3.4
|0.2
|21.0
|2022-23
|PHI
|58
|36:49
|44.1
|38.5
|86.7
|0.7
|5.4
|6.1
|10.7
|1.9
|1.2
|3.4
|0.5
|21.0
|2023-24
|LAC
|72
|34:18
|42.8
|38.1
|87.8
|0.5
|4.7
|5.1
|8.5
|1.8
|1.1
|2.6
|0.8
|16.6
|2024-25
|LAC
|79
|35:18
|41.0
|35.2
|87.4
|0.7
|5.1
|5.8
|8.7
|2.1
|1.5
|4.3
|0.7
|22.8
|2025-26
|LAC
|44
|35:26
|41.9
|34.7
|90.1
|0.6
|4.2
|4.8
|8.1
|1.9
|1.3
|3.7
|0.4
|25.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Le pari Darius Garland
En retour, les Clippers récupèrent donc Darius Garland, de dix ans plus jeune que James Harden. Deux fois All-Star par le passé, il est néanmoins confronté à de gros pépins physiques depuis environ un an, au niveau de ses orteils. C’est sans doute pour cette raison que les dirigeants de l’Ohio ont d’ailleurs dû attacher un futur second tour de Draft à la transaction.
Sous contrat jusqu’en 2028, percevant plus de 40 millions de dollars par an, le meneur a longtemps été le moteur offensif de ces Cavs post-LeBron James, avec quasiment 19 points et 7 passes de moyenne en carrière, mais il découvrira là une toute nouvelle franchise. Et carrément une toute nouvelle conférence, après bientôt sept ans à l’Est.
On imagine maintenant que les Clippers en feront l’une des pierres angulaires de leur projet, avec éventuellement Ivica Zubac et Kawhi Leonard, si ces derniers ne sont pas non plus transférés, que ce soit d’ici jeudi ou pendant l’intersaison.
À noter que les Cavaliers envisagent également de se séparer de Lonzo Ball avant la fin de la semaine.
|Darius Garland
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|CLE
|59
|30:55
|40.1
|35.5
|87.5
|0.5
|1.4
|1.9
|3.9
|1.6
|0.7
|2.6
|0.1
|12.3
|2020-21
|CLE
|54
|33:09
|45.1
|39.5
|84.8
|0.4
|2.0
|2.4
|6.1
|2.0
|1.2
|3.0
|0.1
|17.4
|2021-22
|CLE
|68
|35:44
|46.2
|38.3
|89.2
|0.6
|2.7
|3.3
|8.6
|1.7
|1.3
|3.6
|0.1
|21.7
|2022-23
|CLE
|69
|35:28
|46.2
|41.0
|86.3
|0.4
|2.3
|2.7
|7.8
|2.1
|1.2
|2.9
|0.1
|21.6
|2023-24
|CLE
|57
|33:21
|44.6
|37.1
|83.4
|0.5
|2.1
|2.7
|6.5
|1.7
|1.3
|3.1
|0.1
|18.0
|2024-25
|CLE
|75
|30:41
|47.2
|40.1
|87.8
|0.6
|2.2
|2.9
|6.7
|1.9
|1.2
|2.5
|0.1
|20.6
|2025-26
|CLE
|26
|30:28
|45.1
|36.0
|86.1
|0.5
|2.0
|2.4
|6.9
|1.8
|0.8
|2.8
|0.1
|18.0
