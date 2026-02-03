James Harden pourrait rejoindre les Cavaliers !

C’est une information que personne n’avait vu venir, tombée en plein pendant l’affrontement entre Los Angeles et Philadelphie. ESPN révèle, en effet, que James Harden veut quitter les Clippers et ces derniers n’y sont pas opposés !

Les deux camps travaillent donc ensemble pour lui trouver un nouveau point de chute avant jeudi, la date limite pour effectuer un transfert.

Cohérent, quand on sait que l’ancien MVP de 36 ans peut mettre son veto sur n’importe quel échange, après avoir re-signé l’été dernier pour une seule année garantie (39.2 millions de dollars). Avec la deuxième en « player option » (42.3 millions de dollars).

Direction Cleveland ?

Redevenu All-Star en 2025, James Harden livre une saison – sa 17e – de qualité sur le plan individuel, avec des chiffres inédits depuis sa période Rockets : 25.4 points, 8.1 passes, 4.8 rebonds et 1.3 interception de moyenne (à 42% au shoot, dont 35% à 3-points).

Néanmoins, les Clippers sont à la peine collectivement, avec un bilan dans le négatif (23-26) et une 9e place à l’Ouest. Malgré une très grosse amélioration depuis un mois et demi (17 victoires et 5 défaites).

Absent depuis deux matches pour des raisons personnelles, James Harden avait justement été évoqué dans la nuit à Cleveland par Sports Illustrated, en échange notamment de Darius Garland. À voir si la rumeur se confirme ou si d’autres franchises vont entrer dans la course au Barbu. Selon Marc Stein, l’intéressé se verrait bien aux Hawks ou aux Wolves, mais les deux franchises ne sont pas intéressées…

« Je ne peux pas commenter les rumeurs, mais qui ne voudrait pas de James dans son équipe ? » a simplement déclaré Tyronn Lue après la défaite face aux Sixers.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.