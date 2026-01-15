Les Cavaliers tremblent pour Darius Garland, encore blessé au pied

Les pieds de Darius Garland reposent problème. Blessé à un orteil du pied gauche la saison dernière, qui l’a fortement gêné en fin de saison avant de le contraindre à l’opération durant l’été, le meneur des Cavaliers s’est blessé cette fois au pied droit, à Philadelphie. Il s’est écroulé dans un cri de douleur dans le troisième quart-temps avant de rejoindre le banc, puis les vestiaires.

L’action semblait pourtant sans danger apparent, un simple appui alors qu’il tentait d’échapper à l’aide défensive de Jabari Walker. C’est en mettant son poids sur sa jambe que Darius Garland s’est blessé. Resté au sol, le joueur de 25 ans s’est immédiatement tenu le pied, restant de longues secondes ainsi avant de sortir en boitant bas.

La même blessure, mais à l’autre pied ?

Sans donner de bilan précis, Kenny Atkinson ne s’est pas montré très rassurant devant les médias après la rencontre. « C’est la même blessure, c’est son orteil » a indiqué l’entraîneur. « Je suis assez sûr que ce soit cela. C’est le même orteil. » Ce qui a de quoi étonner puisque la « même » blessure serait ainsi cette fois survenue à l’autre pied de Darius Garland. Le meneur All-Star est pour le moment « incertain » pour le deuxième match entre les deux équipes vendredi a précisé Kenny Atkinson. « Ce n’est pas bon pour le prochain match, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment pour ce qui en est du long terme. »

Cette blessure est d’autant plus frustrante qu’elle intervient alors que Darius Garland signait jusqu’alors un très bon match avec 20 points à 8/13 au tir et 7 passes décisives en seulement 24 minutes de jeu.

« Bien sûr qu’il y a de l’inquiétude, toujours », a réagi Donovan Mitchell. « C’est mon frère. Mais dans le même temps, on se dit : ‘Allez, essayons de rester agressifs et de répondre au défi’, ce que nous avons très bien fait en tant que groupe. » « J’espère qu’il va bien » a ajouté Jaylon Tyson. « Nous avons besoin de lui. Tout le monde sait l’impact qu’il a sur le terrain. Il rend tout le monde autour de lui meilleur. Ça craint qu’il soit blessé. »

Cleveland ne connaît que trop bien cette situation, alors que son maître à jouer avait déjà manqué les 16 premiers matchs de la saison, le temps de la convalescence de son pied gauche.

Sam Merrill lui aussi touché

« Honnêtement, c’est au prochain joueur disponible » a évoqué Jaylon Tyson quant à savoir comment compenser cette absence. « Oui, nous pourrions rester assis et nous plaindre que notre meneur All-Star soit sur le flanc. Mais nous avons toujours un match à finir. »

Et même un deuxième à venir contre les Sixers vraisemblablement sans Darius Garland, en attendant d’en savoir plus sur la nature de sa blessure. « Il est de bonne humeur, c’est toujours un bon signe, pas vrai ? » a tenté de rassurer Donovan Mitchell, qui venait de croiser son compère de la base arrière.

Outre Max Strus et Dean Wade, déjà à l’infirmerie mercredi soir, les Cavaliers devront aussi probablement se passer du shooteur Sam Merrill vendredi contre les Sixers. Diminué à la main droite, l’arrière a empiré sa blessure dans le deuxième quart-temps sur une action défensive, et n’est pas revenu en jeu en deuxième période.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.