Les Cavaliers se reprennent en surclassant les Sixers

Cleveland est décidément imprévisible cette saison. Auteurs d’une piètre prestation lundi face au Jazz à la Rocket Arena, les Cavaliers se sont repris de très belle manière mercredi sur le parquet des Sixers (107-133).

L’entame de match est équilibrée et sur des bases très offensives. Mais les Sixers, VJ Edgecombe et Joel Embiid en tête, commencent déjà à laisser traîner quelques ballons en route. L’attaque des Cavaliers est très bien en place et le reste malgré la deuxième faute rapide de Darius Garland.

Même les quelques maladresses de Donovan Mitchell ou De’Andre Hunter sont compensées par l’activité de tous les instants des visiteurs au rebond offensif (jusqu’à quatre sur une même possession de plus d’une minute !). Le contraste est total entre une équipe de Cleveland qui donne les coups, et Philadelphie qui subit inlassablement sans trouver la parade des deux côtés du parquet. Cela se traduit par un 18-2 en un peu moins de six minutes pour mener 12-27 après seulement huit minutes.

L’entrée d’Adem Bona à la place d’Embiid relance un peu Philadelphie près du cercle. Mais Evan Mobley a la réponse, en frappant à 3-points pour maintenir l’écart. Il y a tout de même du mieux côté Sixers, maladroits mais qui n’offrent plus de ballons de contre-attaque ou de rebond offensif aux visiteurs. La base arrière Tyrese Maxey – VJ Edgecombe souffre (5/18 cumulés en première période), alors le duo formé par Paul George et Joel Embiid vient à la rescousse. Les deux vétérans ralentissent le jeu, et stabilisent les Sixers. Le pivot ramène à lui seul les siens à six points (47-53) par son agressivité sous le cercle. Mais tout proches de signer leur comeback, les locaux manquent leur fin de deuxième quart-temps avec cinq tirs ratés. La punition est immédiate : Evan Mobley et De’Andre Hunter redonnent 13 points d’avance aux Cavaliers à la mi-temps.

Le quart-temps de rêve de Donovan Mitchell

Et la correction n’est pas terminée pour Philadelphie. Plutôt discret en première période, Donovan Mitchell entre en scène, et avec brio. L’arrière inscrit dix points en un peu plus de deux minutes pour débuter le troisième acte.

Darius Garland l’imite et le duo inscrit 16 des 17 premiers points des Cavaliers. Les Sixers ne parviennent pas à endiguer cette série, et ne trouvent pas non plus de paniers faciles pour rester à hauteur. Cela a le don d’agacer le public de l’Xfinity Mobile Arena, qui accompagne ses joueurs vers le banc avec des huées alors que l’écart enfle jusqu’à 22 longueurs (53-75).

Le temps-mort de Nick Nurse et l’attitude des spectateurs réveille Philadelphie, avec un bon passage de Jabari Walker, hyperactif. Les locaux signent un 15-4, tandis que Garland reste au sol, touché au pied.

Mais les Sixers n’en profitent pas et manquent encore l’occasion de faire la bascule, cette fois sous les dix points de retard. Et une fois encore, les Cavaliers ont le sens du timing, avec un nouveau gros passage de Donovan Mitchell, déchaîné avec 20 points dans le troisième quart-temps ! Cleveland flirte avec les 20 points d’avance, puis se détache pour de bon en début de quatrième quart-temps grâce à un nouveau 13-3. Jaylon Tyson et ses trois tirs longue distance enfoncent le clou et concrétisent la domination de Cleveland sur cette rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le jour et la nuit pour les Cavaliers. Cleveland avait franchement déçu lundi face au Jazz, prenant une leçon dans l’envie et la combativité. Cette leçon a visiblement été retenue mercredi : dominés 50-30 au rebond lundi, les Cavs ont fait subir le même traitement aux Sixers dans le premier quart-temps pour faire l’écart : 15 rebonds à 9, dont 8 offensifs pour 11 points offerts sur deuxième chance. Les joueurs de Kenny Atkinson terminent avec 41 passes décisives sur 50 tirs réussis, une des meilleures performances de la saison.

– L’inquiétude pour Darius Garland. Déjà absent en début de saison après son opération d’un orteil au pied gauche, le meneur des Cavaliers s’est cette fois blessé au pied droit sur un appui en apparence assez anodin. Kenny Atkinson l’a d’ores et déjà déclaré incertain pour la revanche entre les deux équipes vendredi, tout comme Sam Merrill, qui a aggravé sa blessure à la main.

– Occasion manquée pour les Sixers. Philadelphie aurait pu se détacher de la zone du play-in et se rapprocher de celle pour le Top 4 de la Conférence Est. Mais Tyrese Maxey et les siens étaient tout simplement trop court pour répondre au collectif des Cavaliers et ils devront faire bien mieux défensivement vendredi. Le match vaudra cher, alors que les Sixers n’ont plus qu’une victoire et demi d’avance au classement sur le Heat, huitième.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.