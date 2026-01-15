Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Cavaliers se reprennent en surclassant les Sixers

Publié le 15/01/2026 à 7:05 Twitter Facebook

NBA – Battus lundi à domicile par le Jazz, les Cavaliers n’ont pas tendu l’autre joue et ont montré un bien meilleur visage pour dominer largement Philadelphie (107-133) sur son parquet.

Donovan Mitchell (Cavaliers) contre les SixersCleveland est décidément imprévisible cette saison. Auteurs d’une piètre prestation lundi face au Jazz à la Rocket Arena, les Cavaliers se sont repris de très belle manière mercredi sur le parquet des Sixers (107-133).

L’entame de match est équilibrée et sur des bases très offensives. Mais les Sixers, VJ Edgecombe et Joel Embiid en tête, commencent déjà à laisser traîner quelques ballons en route. L’attaque des Cavaliers est très bien en place et le reste malgré la deuxième faute rapide de Darius Garland.

Même les quelques maladresses de Donovan Mitchell ou De’Andre Hunter sont compensées par l’activité de tous les instants des visiteurs au rebond offensif (jusqu’à quatre sur une même possession de plus d’une minute !). Le contraste est total entre une équipe de Cleveland qui donne les coups, et Philadelphie qui subit inlassablement sans trouver la parade des deux côtés du parquet. Cela se traduit par un 18-2 en un peu moins de six minutes pour mener 12-27 après seulement huit minutes.

L’entrée d’Adem Bona à la place d’Embiid relance un peu Philadelphie près du cercle. Mais Evan Mobley a la réponse, en frappant à 3-points pour maintenir l’écart. Il y a tout de même du mieux côté Sixers, maladroits mais qui n’offrent plus de ballons de contre-attaque ou de rebond offensif aux visiteurs. La base arrière Tyrese Maxey – VJ Edgecombe souffre (5/18 cumulés en première période), alors le duo formé par Paul George et Joel Embiid vient à la rescousse. Les deux vétérans ralentissent le jeu, et stabilisent les Sixers. Le pivot ramène à lui seul les siens à six points (47-53) par son agressivité sous le cercle. Mais tout proches de signer leur comeback, les locaux manquent leur fin de deuxième quart-temps avec cinq tirs ratés. La punition est immédiate : Evan Mobley et De’Andre Hunter redonnent 13 points d’avance aux Cavaliers à la mi-temps.

Le quart-temps de rêve de Donovan Mitchell

Et la correction n’est pas terminée pour Philadelphie. Plutôt discret en première période, Donovan Mitchell entre en scène, et avec brio. L’arrière inscrit dix points en un peu plus de deux minutes pour débuter le troisième acte.

Darius Garland l’imite et le duo inscrit 16 des 17 premiers points des Cavaliers. Les Sixers ne parviennent pas à endiguer cette série, et ne trouvent pas non plus de paniers faciles pour rester à hauteur. Cela a le don d’agacer le public de l’Xfinity Mobile Arena, qui accompagne ses joueurs vers le banc avec des huées alors que l’écart enfle jusqu’à 22 longueurs (53-75).

Le temps-mort de Nick Nurse et l’attitude des spectateurs réveille Philadelphie, avec un bon passage de Jabari Walker, hyperactif. Les locaux signent un 15-4, tandis que Garland reste au sol, touché au pied.

Mais les Sixers n’en profitent pas et manquent encore l’occasion de faire la bascule, cette fois sous les dix points de retard. Et une fois encore, les Cavaliers ont le sens du timing, avec un nouveau gros passage de Donovan Mitchell, déchaîné avec 20 points dans le troisième quart-temps ! Cleveland flirte avec les 20 points d’avance, puis se détache pour de bon en début de quatrième quart-temps grâce à un nouveau 13-3. Jaylon Tyson et ses trois tirs longue distance enfoncent le clou et concrétisent la domination de Cleveland sur cette rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le jour et la nuit pour les Cavaliers. Cleveland avait franchement déçu lundi face au Jazz, prenant une leçon dans l’envie et la combativité. Cette leçon a visiblement été retenue mercredi : dominés 50-30 au rebond lundi, les Cavs ont fait subir le même traitement aux Sixers dans le premier quart-temps pour faire l’écart : 15 rebonds à 9, dont 8 offensifs pour 11 points offerts sur deuxième chance. Les joueurs de Kenny Atkinson terminent avec 41 passes décisives sur 50 tirs réussis, une des meilleures performances de la saison.

– L’inquiétude pour Darius Garland. Déjà absent en début de saison après son opération d’un orteil au pied gauche, le meneur des Cavaliers s’est cette fois blessé au pied droit sur un appui en apparence assez anodin. Kenny Atkinson l’a d’ores et déjà déclaré incertain pour la revanche entre les deux équipes vendredi, tout comme Sam Merrill, qui a aggravé sa blessure à la main.

– Occasion manquée pour les Sixers. Philadelphie aurait pu se détacher de la zone du play-in et se rapprocher de celle pour le Top 4 de la Conférence Est. Mais Tyrese Maxey et les siens étaient tout simplement trop court pour répondre au collectif des Cavaliers et ils devront faire bien mieux défensivement vendredi. Le match vaudra cher, alors que les Sixers n’ont plus qu’une victoire et demi d’avance au classement sur le Heat, huitième.

Philadelphia 76ers / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Joel Embiid 25 7/14 2/5 4/4 2 2 4 3 0 1 6 1 -18 20 16
Paul George 30 7/14 2/4 1/2 0 4 4 4 1 1 0 0 -8 17 18
Tyrese Maxey 31 5/16 2/8 2/2 0 2 2 4 0 0 0 2 -22 14 11
VJ Edgecombe 27 3/10 1/6 2/2 1 2 3 2 5 2 2 1 -18 9 8
Dominick Barlow 8 1/3 0/1 0/0 2 0 2 0 2 0 0 0 -9 2 2
Quentin Grimes 22 3/7 2/5 0/0 2 3 5 0 2 1 1 0 -10 8 9
Andre Drummond 12 1/4 0/2 5/6 2 7 9 0 0 0 1 0 -8 7 11
Kelly Oubre Jr. 26 2/6 2/5 1/2 0 5 5 2 2 0 1 0 -19 7 8
Adem Bona 11 1/1 0/0 4/4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 6 8
Justin Edwards 6 3/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 6 6
Jared McCain 10 1/2 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
Trendon Watford 17 1/3 1/2 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 -5 3 7
Jabari Walker 15 1/5 0/4 0/0 1 3 4 3 2 2 0 1 -10 2 8
Total 36/89 12/43 23/26 11 31 42 22 15 9 12 5 107
Cleveland Cavaliers / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 33 11/22 5/12 8/8 1 6 7 9 1 1 1 0 29 35 40
Darius Garland 23 8/13 3/7 1/2 1 2 3 7 2 1 4 0 10 20 21
Evan Mobley 33 7/10 1/1 2/4 2 11 13 6 5 1 2 4 27 17 34
Jaylon Tyson 25 4/9 3/4 1/2 3 2 5 3 1 1 2 0 10 12 13
Jarrett Allen 26 5/6 0/0 0/1 2 3 5 2 3 0 2 0 16 10 13
De'Andre Hunter 22 7/13 3/7 0/0 1 3 4 4 1 0 1 0 15 17 18
Lonzo Ball 14 3/6 3/6 0/0 0 4 4 4 0 0 1 0 5 9 13
Thomas Bryant 5 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 -2 4 5
Sam Merrill 10 1/5 1/3 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 5 3 2
Larry Nance Jr. 5 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 3 3
Tyrese Proctor 5 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 2 1
Craig Porter 18 0/3 0/1 1/1 1 2 3 3 0 1 1 0 16 1 4
Nae'Qwan Tomlin 21 0/1 0/1 0/0 1 1 2 3 3 1 0 1 3 0 6
Total 50/95 20/46 13/18 12 40 52 41 19 6 15 6 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND101
TOR115
PHI107
CLE133
CHI128
UTH126
NOR116
BRO113
DAL109
DEN118
SAC112
NYK101
LAC119
WAS105

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes