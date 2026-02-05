Sans James Harden, les Cavaliers humilient les Clippers

À peine 24 heures après le transfert impliquant Darius Garland et James Harden, les Cavaliers et les Clippers croisaient le fer à l’Intuit Dome de Los Angeles. Cleveland met rapidement la main sur ce match grâce à un 7-0 pour démarrer la rencontre. Au milieu de ce premier acte, Dennis Schröder (11 points, 6 passes, 3 interceptions) inscrit ses premiers points sous ses nouvelles couleurs.

Les hommes de Kenny Atkinson profitent de l’absence d’Ivica Zubac pour creuser l’écart via des paniers à l’intérieur. Jarrett Allen (10 points, 11 rebonds) démarre la partie avec un 4/4 au tir tandis qu’une claquette de Thomas Bryant permet aux Cavaliers de prendre 20 points d’avance (36-16). Dans le deuxième acte, les Clippers reviennent à dix points grâce à Kawhi Leonard (25 points, 7 rebonds, 4 passes). Cependant, les nouveaux venus, Dennis Schröder et Keon Ellis, se chargent de remettre les locaux sous l’eau en décochant deux flèches à longue distance (46-30).

Cleveland profite ensuite des nombreuses pertes de balle de Los Angeles pour creuser à nouveau l’écart. Donovan Mitchell (29 points, 9 passes, 4 interceptions) assomme les Clippers juste avant la mi-temps avec un tir primé (62-42). Ce panier permet au septuple All-Star de lancer son match. À 4/11 au tir au moment de rejoindre les vestiaires, la star de Cleveland règle la mire après la pause et alterne entre points marqués et passes décisives pour creuser l’écart.

À l’inverse, l’attaque des Clippers ne cesse de perdre des ballons et ne parvient pas à réaliser un “run” comme ce fut le cas lors du deuxième quart-temps. Menés de 26 points avant d’entrer dans le dernier acte, l’écart passe la barre des 30 unités grâce à un tir à mi-distance de Donovan Mitchell et un tir de loin de Craig Porter Jr. (99-68).

Les deux entraîneurs ouvrent alors leur banc et les Clippers s’inclinent 124-91 au terme d’une rencontre où ils n’ont jamais existé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Premier match et première victoire pour Keon Ellis et Dennis Schröder. Arrivés en provenance de Sacramento dimanche dernier, les deux anciens joueurs des Kings effectuaient leur début avec les Cavaliers ce jeudi. L’Allemand a apporté 11 points malgré sa maladresse (5/14 au tir) tandis que Keon Ellis a dû se contenter de six points et de trois rebonds. L’arrière a également apporté une interception sur une passe molle de Nicolas Batum à destination de Kawhi Leonard.

Entre pertes de balle et maladresse. Justement, des pertes de balle, les Clippers en ont commis énormément lors de ce duel face aux Cavaliers. Les hommes de Tyronn Lue ont égaré un total de 24 ballons, ce qui a engendré 47 points en faveur de Cleveland. Ces “turnovers” n’ont pas été le seul problème des Californiens puisque l’adresse extérieure n’a pas été au rendez-vous non plus. Los Angeles n’a tiré qu’à 6/28 derrière l’arc soit à peine 21 % de réussite.

Derrick Jones Jr. est de retour. Dans cette soirée compliquée, tout n’est pas à jeter pour les Clippers puisqu’ils ont pu retrouver Derrick Jones Jr., absent depuis le début du mois de janvier. L’ailier-fort n’a pas pu sortir son équipe de cette mauvaise passe et termine avec sept points et deux rebonds. De son côté, Bogdan Bogdanovic était également de retour après six semaines d’absence. Le Serbe s’est manqué avec seulement deux points à 1/4 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.