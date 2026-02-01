Transféré dans une 11e franchise, Dennis Schröder n’est plus loin du record

Drôle de carrière que celle de Dennis Schröder. Brillant et précieux dans le basket FIBA, le meneur de jeu n’a pourtant jamais vraiment réussi à s’imposer sur la durée dans une franchise NBA.

Alors qu’il était un brillant 6e homme, aux Hawks puis au Thunder, l’Allemand a poussé pour obtenir un rôle de titulaire et si on peut le comprendre, ça semble lui avoir joué des tours. Car comme il n’a jamais été intouchable, ses contrats « moyens » ont souvent servi de variable d’ajustement… comme c’est encore le cas.

Dennis Schröder vient ainsi de prendre la direction des Cavaliers, en compagnie de Keon Ellis, en contrepartie de De’Andre Hunter. Il s’était pourtant engagé pour 45 millions de dollars sur trois avec Sacramento l’été dernier.

Ish Smith, le recordman

Mais encore une fois, il n’a pas réussi à s’imposer, perdant très rapidement sa place de titulaire en Californie.

Chez les Cavaliers, il va donc découvrir une 11e franchise en NBA, après les Hawks, le Thunder, les Lakers (x2), les Celtics, les Rockets, les Raptors, les Nets, les Warriors, les Pistons et donc les Kings.

Le record est toutefois pour Ish Smith, qui a joué pour 13 franchises différentes. Derrière, Chucky Brown, Jim Jackson, Tony Massenburg, Joe Smith et Garrett Temple ont eux connu 12 clubs en NBA.

Avec 11 franchises, Dennis Schröder rejoint Kevin Ollie, Mike James, Jeff Green, DJ Augustin ou encore Anthony Tolliver et n’est donc plus qu’à un transfert d’intégrer le Top 6 des « journeymen » en NBA, même si ce n’est sans doute pas le classement dans lequel il aurait aimé figurer…

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 SAC 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 1.7 0.8 2.0 0.2 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.