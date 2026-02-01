Transféré dans une 11e franchise, Dennis Schröder n’est plus loin du record

Drôle de carrière que celle de Dennis Schröder. Brillant et précieux dans le basket FIBA, le meneur de jeu n’a pourtant jamais vraiment réussi à s’imposer sur la durée dans une franchise NBA.
Alors qu’il était un brillant 6e homme, aux Hawks puis au Thunder, l’Allemand a poussé pour obtenir un rôle de titulaire et si on peut le comprendre, ça semble lui avoir joué des tours. Car comme il n’a jamais été intouchable, ses contrats « moyens » ont souvent servi de variable d’ajustement… comme c’est encore le cas.
Dennis Schröder vient ainsi de prendre la direction des Cavaliers, en compagnie de Keon Ellis, en contrepartie de De’Andre Hunter. Il s’était pourtant engagé pour 45 millions de dollars sur trois avec Sacramento l’été dernier.
Ish Smith, le recordman
Mais encore une fois, il n’a pas réussi à s’imposer, perdant très rapidement sa place de titulaire en Californie.
Chez les Cavaliers, il va donc découvrir une 11e franchise en NBA, après les Hawks, le Thunder, les Lakers (x2), les Celtics, les Rockets, les Raptors, les Nets, les Warriors, les Pistons et donc les Kings.
Le record est toutefois pour Ish Smith, qui a joué pour 13 franchises différentes. Derrière, Chucky Brown, Jim Jackson, Tony Massenburg, Joe Smith et Garrett Temple ont eux connu 12 clubs en NBA.
Avec 11 franchises, Dennis Schröder rejoint Kevin Ollie, Mike James, Jeff Green, DJ Augustin ou encore Anthony Tolliver et n’est donc plus qu’à un transfert d’intégrer le Top 6 des « journeymen » en NBA, même si ce n’est sans doute pas le classement dans lequel il aurait aimé figurer…
|Dennis Schröder
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|ATL
|49
|13:05
|38.3
|23.8
|67.4
|0.1
|1.1
|1.2
|1.9
|1.1
|0.3
|1.2
|0.0
|3.7
|2014-15
|ATL
|77
|19:41
|42.7
|35.1
|82.7
|0.4
|1.8
|2.1
|4.1
|1.6
|0.6
|1.9
|0.1
|10.0
|2015-16
|ATL
|80
|20:16
|42.1
|32.2
|79.1
|0.3
|2.2
|2.6
|4.4
|1.7
|0.9
|2.3
|0.1
|11.0
|2016-17
|ATL
|79
|32:02
|45.1
|34.0
|85.5
|0.5
|2.6
|3.1
|6.3
|1.9
|0.9
|3.3
|0.2
|17.9
|2017-18
|ATL
|67
|31:01
|43.6
|29.0
|84.9
|0.7
|2.4
|3.1
|6.2
|2.2
|1.1
|2.7
|0.1
|19.4
|2018-19
|OKC
|79
|29:17
|41.4
|34.1
|81.9
|0.5
|3.1
|3.6
|4.1
|2.4
|0.8
|2.2
|0.2
|15.5
|2019-20
|OKC
|65
|30:45
|46.9
|38.5
|83.9
|0.3
|3.3
|3.6
|4.0
|2.2
|0.7
|2.6
|0.2
|18.9
|2020-21
|LAL
|61
|32:04
|43.7
|33.5
|84.8
|0.5
|3.0
|3.5
|5.8
|2.6
|1.1
|2.7
|0.2
|15.4
|2021-22
|BOS
|49
|29:15
|44.0
|34.9
|84.8
|0.6
|2.8
|3.3
|4.2
|2.4
|0.8
|2.1
|0.1
|14.4
|2021-22
|HOU
|15
|26:56
|39.3
|32.8
|87.2
|0.4
|2.9
|3.3
|5.9
|2.5
|0.8
|2.6
|0.2
|10.9
|2022-23
|LAL
|66
|30:05
|41.5
|32.9
|85.7
|0.3
|2.2
|2.5
|4.5
|2.2
|0.8
|1.7
|0.2
|12.6
|2023-24
|BKN
|29
|31:58
|42.4
|41.2
|79.7
|0.6
|2.9
|3.5
|6.0
|2.0
|0.6
|2.4
|0.3
|14.6
|2023-24
|TOR
|51
|30:34
|44.2
|35.0
|85.2
|0.4
|2.3
|2.7
|6.1
|2.1
|0.9
|1.6
|0.2
|13.7
|2024-25
|DET
|28
|25:11
|37.8
|30.2
|83.3
|0.5
|2.2
|2.6
|5.3
|2.0
|0.5
|1.3
|0.2
|10.8
|2024-25
|GS
|24
|26:10
|37.5
|32.2
|74.4
|0.4
|1.9
|2.3
|4.4
|2.8
|1.0
|2.0
|0.1
|10.6
|2024-25
|BKN
|23
|33:34
|45.2
|38.7
|88.9
|0.2
|2.8
|3.0
|6.6
|2.4
|1.1
|2.6
|0.2
|18.4
|2025-26
|SAC
|40
|26:24
|40.8
|34.3
|82.0
|0.6
|2.5
|3.1
|5.3
|1.7
|0.8
|2.0
|0.2
|12.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.