Après avoir joué dans « 45 équipes », Ish Smith va goûter à sa première finale

Un coup d’œil sur le cinq majeur des Nuggets permet de mettre les choses en perspective, et d’appréhender la stabilité des Nuggets. Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr. n’ont pas connu d’autre équipe que Denver depuis qu’ils sont en NBA. Aaron Gordon ? Seulement une autre formation (Orlando), là où Kentavious Caldwell-Pope a connu trois équipes (Pistons, Lakers et Wizards) avant de finalement atterrir dans le Colorado.

Derrière eux, sur le banc des Nuggets, un homme pulvérise tous les records en la matière : Ish Smith. Inclus l’échange avec « KCP », en provenance de Washington et en échange de Will Barton et Monte Morris, celui-ci a connu 13 équipes différentes depuis ses débuts dans la ligue en 2010.

« C’est une belle aventure, un long parcours. 13 ans, 13 équipes », résume le meneur remplaçant, qui n’a jamais joué plus de 219 matchs avec la même équipe. Il s’agissait des Pistons. « Arriver à ce stade et à ce niveau, c’est vraiment, vraiment positif. Je suis très enthousiaste, mais il nous reste encore quatre étapes à franchir. Je suis comme un enfant qui ne réalise pas vraiment que j’y suis tant que ce n’est pas fini », poursuit le joueur de 34 ans qui remercie le « Seigneur » pour ce parcours.

« Je crois que j’ai fait partie de 45 équipes différentes », exagère Ish Smith avant de s’arrêter sur une franchise qui l’a marqué particulièrement : « L’une d’entre elles était Charlotte. Avoir Mike (Michael Jordan) comme propriétaire, le rencontrer… c’est drôle parce que c’est avec ça que j’ai grandi (ndlr : les Bulls), la NBA sur NBC. C’était un moment surréaliste de voir MJ et de signer avec lui. »

Encore de la vitesse

Il n’était resté qu’une trentaine de matchs la saison passée en Caroline du Nord avant de reprendre sa route malgré lui, puisqu’il avait été échangé vers les Wizards.

La clé de sa longévité, malgré ce mouvement perpétuel ? « C’est la chose la plus importante que j’essaie de dire aux autres : ne prenez rien personnellement. Quoi que les gens vous disent, prenez-le comme une critique constructive, essayez de vous améliorer et continuez à avancer et à avancer. »

Avancer et si possible rapidement. Ish Smith assure en avoir encore sous le capot niveau vitesse, même s’il a eu peu l’occasion de le démontrer depuis le début des playoffs (seulement une dizaine de minutes jouées en tout).

« Je vais encore assez vite donc on verra. On verra. Pour l’instant, je profite de la situation, et tant que je serai ici, tant qu’ils voudront que je revienne ici ou ailleurs, je resterai ici. […] Jusqu’à ce qu’ils éteignent les lumières et me disent de ne pas revenir, je serai là. Vous verrez encore le numéro 14 courir vite. »

« Il nous mettait dans l’embarras, Aaron Brooks et moi, à l’entraînement », se souvient d’ailleurs Kyle Lowry qui a côtoyé Ish Smith à ses débuts avec les Rockets. « Il était trop rapide, je ne pouvais pas le suivre. Je ne vais pas mentir, je n’aimais pas avoir à m’entraîner contre lui. Mais si vous revenez en arrière et que vous regardez son parcours et les choses qu’il a traversées, pour finalement arriver à ce stade, j’ai hâte de le voir et de lui dire bonjour. […] Il y a parfois des histoires qui méritent que les gens s’y intéressent, car la sienne n’est pas très banale. Je suis sûr qu’il est heureux de vivre ce moment. »

Ish Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 * All Teams 43 10 37.4 30.0 57.1 0.2 0.9 1.1 1.8 0.9 0.4 0.8 0.1 2.4 2010-11 * HOU 28 12 38.6 37.5 70.0 0.2 1.3 1.5 2.3 0.9 0.5 0.9 0.1 2.6 2010-11 * MEM 15 8 34.4 0.0 45.5 0.1 0.3 0.3 1.0 0.7 0.3 0.5 0.0 1.8 2011-12 * All Teams 26 9 38.3 33.3 70.0 0.3 1.1 1.4 1.6 0.6 0.6 0.5 0.1 2.8 2011-12 * ORL 20 9 37.3 25.0 75.0 0.3 1.1 1.3 1.6 0.6 0.6 0.6 0.1 2.3 2011-12 * GOS 6 11 40.0 40.0 50.0 0.3 1.2 1.5 1.5 0.7 0.7 0.2 0.0 4.5 2012-13 * All Teams 52 10 35.2 29.6 42.9 0.2 0.9 1.2 1.7 0.5 0.4 0.7 0.2 2.4 2012-13 * ORL 36 11 33.6 23.5 42.9 0.3 1.0 1.3 1.6 0.4 0.4 0.8 0.2 2.4 2012-13 * MIL 16 9 39.5 40.0 0.0 0.1 0.9 0.9 1.9 0.8 0.5 0.6 0.2 2.4 2013-14 PHX 70 14 42.3 4.3 56.4 0.4 1.4 1.8 2.6 0.9 0.7 0.9 0.2 3.7 2014-15 * All Teams 55 15 39.0 30.0 59.6 0.3 1.6 1.8 3.3 0.9 0.7 1.4 0.1 6.2 2014-15 * OKC 30 5 33.3 20.0 66.7 0.2 0.7 0.9 0.9 0.4 0.1 0.3 0.0 1.2 2014-15 * PHL 25 27 39.8 30.9 58.3 0.4 2.5 2.9 6.1 1.5 1.3 2.8 0.2 12.0 2015-16 * All Teams 77 29 41.1 32.9 69.3 0.6 3.4 4.0 6.5 1.7 1.1 2.3 0.3 12.6 2015-16 * PHL 50 32 40.5 33.6 66.9 0.6 3.7 4.3 7.0 1.9 1.3 2.6 0.4 14.7 2015-16 * NOP 27 23 43.0 30.3 76.7 0.5 2.9 3.4 5.7 1.4 0.9 1.7 0.2 8.9 2016-17 DET 81 24 43.9 26.7 70.6 0.3 2.6 2.9 5.2 1.6 0.8 1.4 0.4 9.4 2017-18 DET 82 25 48.6 34.7 69.8 0.3 2.4 2.7 4.4 1.7 0.8 1.3 0.2 10.9 2018-19 DET 56 22 41.9 32.6 75.8 0.4 2.2 2.6 3.6 2.0 0.5 1.1 0.2 9.0 2019-20 WAS 68 26 44.7 36.7 72.1 0.4 2.8 3.2 4.9 1.6 0.9 1.4 0.4 10.9 2020-21 WAS 44 21 43.4 36.7 57.6 0.5 2.9 3.4 3.9 1.4 0.7 0.9 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 65 17 43.0 37.3 62.5 0.4 1.8 2.2 3.8 1.2 0.7 1.2 0.4 6.3 2021-22 * CHA 37 14 39.5 40.0 63.2 0.3 1.2 1.5 2.7 0.9 0.5 1.0 0.3 4.5 2021-22 * WAS 28 22 45.7 35.7 60.0 0.5 2.5 3.0 5.2 1.6 1.0 1.5 0.5 8.6 2022-23 DEN 43 9 39.7 16.7 50.0 0.1 1.1 1.3 2.3 0.8 0.2 1.0 0.2 2.5 2023-24 CHA 43 17 41.8 50.0 75.0 0.3 1.5 1.8 3.4 1.1 0.4 1.1 0.1 3.2 Total 805 19 42.9 32.5 67.6 0.4 2.0 2.4 3.8 1.3 0.7 1.2 0.2 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.