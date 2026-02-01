Les Cavaliers envoient finalement De’Andre Hunter aux Kings

L’expérience De’Andre Hunter est terminée à Cleveland. Alors qu’on parlait potentiellement de lui aux Lakers, ce sont finalement les Kings qui ont mis la main sur l’ailier, qui n’a donc pas réussi à convaincre chez les Cavs.

Il y a un an, la franchise de l’Ohio avait pourtant lâché Caris LeVert, Georges Niang et pas mal de choix de Draft pour récupérer l’athlétique ailier, en espérant qu’il leur apporte de la densité physique à l’extérieur. Pari finalement raté, De’Andre Hunter ayant alterné le bon et le moins bon, sans tenir les promesses espérées.

Direction donc Sacramento en échange de Dennis Schröder, qui continue donc son tour des franchises NBA, et Keon Ellis. Chicago s’intègre également dans l’affaire en récupérant Dario Saric et deux second tour de Draft. Pour pouvoir signer le Croate, Jevon Carter est libéré par les Bulls.

De grosses économies pour Cleveland

Pour les Cavaliers, ce transfert permet de faire de belles économies puisqu’entre la différence de salaire et la baisse de la « luxury tax », qui passe de 164 à 120 millions, ce sont 50 millions de dollars qui sont économisés !

Et ça renforce surtout la rotation sur la ligne arrière, alors que Darius Garland est blessé et que Lonzo Ball n’est quasiment plus utilisé par Kenny Atkinson, Cleveland cherchant d’ailleurs à le transférer aussi…

En Californie, on espère que De’Andre Hunter apportera de la dimension athlétique sur les ailes, pour former avec Keegan Murray un duo capable de créer la culture défensive que Doug Christie promet depuis sa prise de fonction. Mais que l’entraîneur n’a pour l’instant pas réussi à mettre en place, à cause des grosses limites de son effectif ?

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32:02 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 29:29 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 29:45 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 31:44 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 29:29 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 ATL 37 28:45 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 2024-25 CLE 27 25:02 48.5 42.6 82.1 0.6 3.6 4.2 1.3 2.5 0.7 0.9 0.3 14.3 2025-26 CLE 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 2.5 0.7 1.7 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.