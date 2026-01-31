Ça discute de De’Andre Hunter entre les Lakers et les Cavaliers…

Il n’y a pas que le dossier Antetokounmpo qui agite le marché avant la « trade deadline », puisque l’on se demande comment se comporteront les Lakers, en quête de renfort à l’aile pour épauler Luka Doncic et LeBron James.

Ainsi, le toujours très bien renseigné Chris Fedor (Cleveland.com) révèle que les « Purple & Gold » et les Cavaliers « ont discuté d’une structure de transfert impliquant De’Andre Hunter, Rui Hachimura et Dalton Knecht ». Une troisième équipe se grefferait ensuite au deal pour le rendre possible.

Comme Los Angeles, Cleveland entend profiter des jours à venir pour se renforcer et ainsi aller loin en playoffs. On ignore si Rui Hachimura et Dalton Knecht changeraient drastiquement des choses, mais cela permettrait au moins de mettre un terme à l’expérience De’Andre Hunter.

Décevant depuis son arrivée il y a seulement un an, et encore sous contrat jusqu’en 2027, avec près de 25 millions de dollars à recevoir la saison prochaine, l’ailier avait récemment démenti sa volonté de quitter les Cavs.

Néanmoins, son départ aiderait à réduire la masse salariale de l’équipe, la plus élevée de NBA cette saison. Le contrat expirant de Rui Hachimura, drafté comme lui en 2019, pourrait alors permettre de redescendre sous le fameux « second apron ». Et ce n’est pas négligeable, surtout si Dalton Knecht arrive aussi dans la transaction.

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32:02 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 29:29 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 29:45 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 31:44 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 29:29 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 ATL 37 28:45 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 2024-25 CLE 27 25:02 48.5 42.6 82.1 0.6 3.6 4.2 1.3 2.5 0.7 0.9 0.3 14.3 2025-26 CLE 42 26:14 42.2 30.9 88.1 0.7 3.6 4.3 2.1 2.5 0.6 1.6 0.1 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.