De’Andre Hunter dément vouloir quitter Cleveland

Les Cavaliers ont vécu un début de semaine aux airs de montagnes russes, de la défaite très décevante lundi face à Utah, à la victoire convaincante la nuit dernière à Philadelphie la nuit dernière.

C’est d’autant plus vrai pour De’Andre Hunter. Ces derniers jours ont vu le joueur de Cleveland être l’objet de rumeurs quant à son futur dans l’Ohio. Le média Hardwood Paroxysm a notamment évoqué mardi – non sans se tromper sur l’agence qui représente De’Andre Hunter – la possibilité d’un trade. Des spéculations auxquelles il a dû répondre, et ce sans équivoque à Cleveland.com.

« Je n’ai pas dit un mot à qui que ce soit » a-t-il assuré. « Pas sur le fait de vouloir être échangé. Pas sur quoi que ce soit. Quand j’ai vu l’article, j’ai été aussi surpris que vous l’étiez probablement. Est-ce que je veux être échangé ? Non. Pourquoi est-ce que je voudrais être échangé ? Je suis vraiment heureux ici. Je n’ai aucune raison de ne pas être heureux ici. Mon temps ici se passe très bien. »

Au moins un prétendant pour Hunter

L’article en question évoquait un possible départ vers les Lakers contre Jared Vanderbilt et Gabe Vincent, ou à Charlotte contre Miles Bridges. Cleveland.com assure que les Cavaliers ont reçu dernièrement plusieurs coups de fil, après leur début de saison cahin-caha.

Parmi eux, « au moins un » concernait un possible trade de De’Andre Hunter, une option que la franchise de l’Ohio a jusqu’ici refusé. Si les Cavaliers changeaient leur fusil d’épaule, l’ailier pourrait être utilisé afin de réduire la masse salariale de l’effectif, la plus importante de la ligue cette saison. L’ailier compte encore deux ans de contrat, à 23.3 puis 24.9 millions de dollars, et un départ contre un possible contrat expirant pourrait permettre à Cleveland de descendre sous le « second apron ».

Arrivé en cours de saison 2024/25, De’Andre Hunter avait signé des premiers mois probants dans l’Ohio avant de se montrer bien plus en difficulté ces dernières semaines (11.8 points en 23.8 minutes depuis mi-décembre, contre 15.4 points en 28.6 minutes lors du premier quart de la saison).

» Les gens aiment mettre des étiquettes sur ce à quoi ressemblent les choses » estime-t-il à propos de sa période compliquée. « Mais je pense qu’avec tout ce qui est nouveau, cela prend du temps. Vous n’allez pas donner votre meilleur immédiatement. Je suis un gars patient. Je suis dans cette ligue depuis quelque temps et je sais comment les choses peuvent se passer, comment les saisons peuvent se passer. Vous pouvez démarrer du mauvais pied et bien la finir, ou l’inverse. J’ai vu tout ça. Ce qui compte le plus pour moi, c’est de garder la tête froide à travers tous ces histoires de médias, les mauvais matchs, les bons… »

Retourner sur le banc a été « clairement difficile »

Cette mauvaise série a conduit Kenny Atkinson à reléguer son joueur d’une place dans le cinq de départ en début de saison – suite notamment à l’absence de Max Strus sur l’aile – à un rôle de sixième homme comme il l’a connu à Atlanta par le passé. « Passer de titulaire à remplaçant est clairement difficile » a admis De’Andre Hunter. « C’est quelque chose qui prend clairement du temps pour s’y habituer, en particulier dans une nouvelle équipe. Vos minutes sont différentes. Les rotations, les cinq… Il va y avoir des soucis au fil de la saison. Mais cela reste du basket au final. »

De’Andre Hunter ne manque en tout cas pas de soutien au sein des Cavs pour tenter de le tirer vers le haut. « C’est un sacré joueur » clame Donovan Mitchell. « C’est un gars en qui nous croyons, en qui nous avons confiance chaque jour. C’est difficile, vous n’allez pas toujours vivre de bonnes périodes. Mais il aura toujours notre soutien. Cela va aller. » « Je crois que c’est une période de creux prolongée, cela arrive dans tous les sports » confirme Kenny Atkinson. « J’essaie de l’encourager, qu’ils ait des ballons à jouer. Cela fait partie de mon boulot de l’aider. Il va sortir de cette période, c’est un trop bon joueur pour qu’il évolue à ce niveau. »

Du mieux dans la victoire à Philadelphie

Le retour de De’Andre Hunter dans sa ville natale de Philadelphie lui a en tout cas fait le plus grand bien avec 17 points, sa deuxième meilleure marque offensive depuis sa « rétrogradation » dans la hiérarchie. Dans le même temps, Jaylon Tyson, qui l’a suppléé pour débuter les rencontres a signé un très bon travail pour limiter Tyrese Maxey (14 points à 5/16), tout en rentrant plusieurs tirs à 3-points dans le quatrième quart-temps pour clore le maigre suspense restant dans ce match remporté 133-107 par les visiteurs.

« Tant que tout fonctionne en même temps, quand il le faut, et que l’on est en playoffs, je crois que c’est tout ce qui compte » considère De’Andre Hunter. « Si nous jouons bien en playoffs, personne ne se souviendra de ces matchs. » Même en étant très irréguliers et loin de leurs résultats de la saison régulière 2024/25, les Cavaliers (7e de l’Est) ne comptent que deux matchs de retard sur les Raptors, quatrièmes, et trois sur les Knicks, deuxièmes.

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32:02 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 29:29 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 29:45 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 31:44 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 29:29 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 ATL 37 28:45 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 2024-25 CLE 27 25:02 48.5 42.6 82.1 0.6 3.6 4.2 1.3 2.5 0.7 0.9 0.3 14.3 2025-26 CLE 37 26:49 42.8 30.7 87.5 0.7 3.6 4.3 2.2 2.6 0.6 1.6 0.1 14.0

