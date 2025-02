De’Andre Hunter à Cleveland contre Caris LeVert et Georges Niang

La rumeur bruissait depuis quelques jours et c’est finalement acté : les Cavaliers ont réussi à mettre la main sur De’Andre Hunter, l’un des meilleurs « Sixième homme » de la saison en cours !

Avec ses 19.0 points de moyenne en 29 minutes avec Atlanta depuis le début de la campagne (37 matchs dont 4 comme titulaire), l’ailier de 27 ans s’était imposé comme un joueur très précieux en sortie de banc du côté des Hawks. Il va désormais apporter son impact physique et son adresse (39% de loin) chez un candidat au titre.

Sur le papier, c’est une très belle recrue pour Kenny Atkinson, qui avait bien noté que son équipe avait parfois été secouée dès qu’elle affrontait des formations puissantes sur les ailes…

Pour le récupérer, les Cavs lâchent Caris LeVert, Georges Niang, trois second tour de Draft et deux « swaps ». Brian Windhorst précise que les « swaps » sont en fait des « swaps de swaps » en 2026 et 2028. Qu’est-ce que ça signifie ? En fait, suite à l’arrivée de Donovan Mitchell, Utah a déjà le droit d’échanger (« swap ») ses premier tour en 2026 et 2028 avec ceux des Cavs, si ces derniers sont plus avantageux. Désormais, les Hawks auront le droit d’échanger (« swap ») les premier tour de Draft 2026 et 2028 que Utah aura laissés, s’ils sont plus avantageux.

Avec De’Andre Hunter, Dean Wade, Isaac Okoro et Max Strus, les Cavaliers ont donc une belle densité de solutions sur les ailes pour épauler Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen.

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 30 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 30 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 32 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 30 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 ATL 36 29 45.9 38.6 85.8 0.7 3.0 3.8 1.4 2.4 0.8 1.6 0.1 18.9 Total 299 31 44.9 36.7 81.9 0.6 3.4 4.1 1.5 2.8 0.7 1.4 0.3 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.