La grosse poussée de De’Andre Hunter pour le trophée de meilleur 6e homme

Payton Pritchard est toujours le favori pour le trophée de meilleur 6e homme de l’année, mais attention à De’Andre Hunter, d’abord titulaire puis absent une dizaine de matchs, et désormais utilisé en sortie de banc.

Sur les 15 matchs qu’il a débutés comme remplaçant, il tourne ainsi à 20.0 points de moyenne à 49% de réussite dont 46% à 3-points ! C’est la meilleure moyenne de points pour un joueur qui n’est pas titulaire cette saison…

« Il est clairement dans la course pour le trophée de meilleur 6e homme » confirme Trae Young. « Surtout si on continue de gagner et de faire ce qu’on fait. Parce qu’il n’y a personne qui sort du banc et qui fait ce qu’il fait actuellement, en étant agressif et efficace. Il a vraiment adhéré à tout ça, et il rend notre équipe meilleure. »

Quin Snyder a ainsi décidé de garder Zaccharie Risacher dans le cinq majeur, appréciant son profil défensif. De quoi profiter de l’apport offensif du trio De’Andre Hunter – Bogdan Bogdanovic – Onyeka Okongwu en deuxième lame.

Chez les Hawks, trois des six meilleurs marqueurs de l’équipe sont ainsi remplaçants…

« On savait tous que De’Andre pouvait jouer » explique Onyeka Okongwu sur la bonne période du 4e choix de la Draft 2019. « Il a toujours été un scoreur, un défenseur. Il est enfin en bonne santé. Rien de ce qu’il fait ne me surprend. Je suis simplement heureux de la saison qu’il réalise, personne ne mérite ça davantage que lui. »

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 30 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 30 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 32 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 30 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 ATL 17 28 47.8 45.3 86.8 0.6 3.5 4.1 1.3 2.5 0.8 1.3 0.1 19.8 Total 280 31 44.9 37.1 81.6 0.6 3.5 4.1 1.5 2.8 0.7 1.4 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.