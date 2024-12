Zaccharie Risacher : « Jouer pour l’équipe, c’est l’état d’esprit dans lequel je suis »

Après la défaite des Hawks face aux Spurs d’un grand Victor Wembanyama (42 points), Zaccharie Risacher n’était pas des plus bavards dans le vestiaire des visiteurs. Pour la première fois, les deux derniers numéros 1 tricolores de Draft se sont pourtant affrontés. Rapidement pénalisé par les fautes, le rookie a été largement plus discret que son compatriote et ancien coéquipier à l’ASVEL (9 points à 4/13 aux tirs en 22 minutes).

Victor Wembanyama, de son côté, se dit « fier » de Zaccharie Risacher. « Sa situation à Atlanta est assez saine », continue-t-il. « C’est une chance car ce n’est pas le cas de tous les numéros 1 de Draft. J’ai une totale confiance en lui. Il fait une saison plus que correcte. »

Malgré l’amertume de la défaite, l’ancien ailier de Bourg-en-Bresse a toutefois pris quelques minutes dans le vestiaire des Hawks pour les médias français, dont Basket USA.

À chaud, quel est votre sentiment après cette défaite en prolongation face aux Spurs d’un Victor Wembanyama phénoménal (42 points) ?

Même si on s’est bien battu, cette défaite fait mal au moral. On a essayé de répondre au défi physique des Spurs mais Victor a été super bon. C’est une défaite que j’ai encore en travers de la gorge mais il faut qu’on rebondisse vite car on a un match dans deux jours (contre Memphis). On va regarder la vidéo pour voir ce qu’on peut faire de mieux, toujours dans l’optique de se projeter vers le futur.

Zaccharie Risacher : « En arrivant à San Antonio, je ne pensais pas du tout à ce duel contre Victor »

Ce duel de n°1 de Draft pour le basket français est historique : comment avez-vous vécu cette soirée ?

Cette confrontation entre deux Français numéro 1 de Draft représente plus pour le grand public que pour moi. Dans mon esprit, ça passe un peu à la trappe. Je suis bien évidemment toujours content d’avoir l’opportunité de jouer contre Victor mais je suis davantage concentré sur nos objectifs collectifs. En arrivant à San Antonio, je ne pensais pas du tout à ce duel contre Victor. J’avais simplement l’intention de faire le meilleur match possible pour aider mon équipe. Jouer pour l’équipe, c’est l’état d’esprit dans lequel je suis. Tout ce qui est en dehors du terrain, je n’y prête pas trop attention.

Avez-vous échangé avec lui depuis votre arrivée en NBA ?

Nous n’avons pas vraiment eu l’occasion d’échanger avec Victor. Les matches s’enchainent tellement que c’est difficile de trouver du temps et nous n’avons pas discuté. Mais je sais que je peux compter sur lui si j’ai des questions, qu’il sera toujours là pour m’aider.

Avant le match, votre coach Quin Snyder nous parlait des progrès que vous avez fait depuis votre Draft. Sur quoi pensez-vous avoir le plus progressé ?

J’ai l’impression d’avoir progressé sur tous les aspects du jeu depuis mon arrivée dans la Ligue. La NBA est très différente de ce que j’ai connu auparavant. Au quotidien, je travaille sur beaucoup d’aspects de mon jeu. Le dribble, la finition au contact, les pénétrations dans la raquette, les extra-passes, le jeu sans ballon : au fur et à mesure des matchs, j’apprends énormément et c’est ce qui est le plus important.

Est-ce que le prochain championnat d’Europe (du 27 août au 14 septembre 2025 en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne) est un objectif pour vous ?

L’Equipe de France est un rêve de gamin. C’est toujours spécial. Tout compétiteur a envie de remporter des médailles pour son pays, et ce serait une immense fierté de pouvoir représenter la France à l’Euro 2025. Je suis impatient de pouvoir jouer pour cette équipe. Évidemment, je serai très content de pouvoir retrouver mon ancien coach (Freddy Fauthoux).

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 27 24 39.9 27.4 68.2 1.1 2.2 3.3 1.2 2.0 0.8 1.1 0.7 10.9 Total 27 24 39.9 27.4 68.2 1.1 2.2 3.3 1.2 2.0 0.8 1.1 0.7 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.