Victor Wembanyama (42 points), patron de la prolongation face aux Hawks

C’est un match que tout le basket français attendait avec impatience. D’un côté, Victor Wembanyama, 20 ans, numéro 1 de la Draft 2023, et rookie de l’année avec les Spurs. De l’autre, Zaccharie Risacher, 19 ans, numéro 1 de la Draft 2024, et titulaire chez des Hawks, équipe surprise du début de saison. La nuit dernière, l’ancien intérieur des Mets 92 et l’ancien ailier de la JL Bourg s’affrontaient pour la première fois en NBA. Dans la cour des grands, la vraie. Au terme d’un match plaisant et indécis, les Spurs ont signé une superbe victoire (133-126), après prolongation !

Récompensé au centre du terrain pour son titre de meilleur défenseur du premier mois de saison régulière avant la rencontre, Victor Wembanyama a d’abord fait du « Wemby ». De l’intensité, de l’engagement, une immense dissuasion en défense et un brin d’adresse : le natif du Chesnay (Yvelines) a signé un début de match remarqué, avec 10 points en 6 minutes (20-12).

Tout le contraire de « Risac’ », qui après deux derniers matchs discrets en « NBA Cup », a été sanctionné de trois fautes en sept minutes. D’abord en difficulté, le fils de Stéphane Risacher a ensuite refait surface en fin de première mi-temps, en inscrivant plusieurs tirs importants pour les Hawks.

Car au-delà de ce duel franco-français, la rencontre a été âprement disputée, et comme souvent en NBA, on a assisté à un match de séries. Bloqué à 24 points à la pause (son record en carrière en première mi-temps), Victor Wembanyama n’a ainsi pas scoré le moindre point dans le 3e quart-temps ! Mais Devin Vassell, puis Jeremy Sochan, répondent à Zaccharie Risacher, et les Spurs reprennent la main (88-85).

Les Spurs sont « clutch »

Alors qu’une victoire des Spurs semblait se dessiner (110-107), Chris Paul et « Wemby » ont égaré un ballon précieux avant que De’Andre Hunter ne dunke sur la tête de l’intérieur français pour remettre les deux équipes à égalité.

Derrière, les deux se chauffent et prennent chacun une technique. Chris Paul perd un nouveau ballon, puis Trae Young loupe le panier de la gagne. Prolongation !

La suite ? Une prolongation taille patron de Wemby ! Huit points dans les cinq minutes supplémentaires. Et un public du Frost Bank Center, enamouré par la nouvelle prestation XXL de Victor Wembanyama… et plus généralement de ses Spurs, toujours aussi intéressants dans les matches serrés : 7 victoires – 3 défaites !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trae Young rate le coche. Avec 23 points et 16 passes, Trae Young n’a pas permis aux Hawks de renouer avec la victoire après leur élimination aux portes de la finale de la NBA Cup. Il a même loupé le tir de la gagne.

– Chris Paul, entre le chaud et le froid. Après sa mauvaise passe au poste pour « Wemby », « CP3 » a planté le dernier coup de marteau pour sceller définitivement la victoire des Spurs, à 19 secondes de la fin de la prolongation (133-126). À l’arrivée, une prestation mitigée avec 12 points et 8 passes, mais à 100% aux tirs.

– Devin Vassell titulaire. Mitch Johnson tient son cinq majeur avec Chris Paul, Devin Vassell, Harrison Barnes, Jeremy Sochan et évidemment Victor Wembanyama. Avec 23 points à 9 sur 16 aux tirs, Vassell apporte du danger extérieur, mais aussi de l’agressivité. Et des deux côtés du terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.