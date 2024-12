Interview Zaccharie Risacher : « Je n’avais jamais connu ça en Europe ou en France »

Le vestiaire des Hawks était d’humeur morose après leur défaite face aux Bucks dans la première demi-finale de cette NBA Cup. En pleine bourre depuis trois semaines, les coéquipiers de Zaccharie Risacher n’ont jamais réussi à trouver leur rythme. Seul Trae Young (35 points à 50%, 10 passes, 7 rebonds) a surnagé mais il était trop esseulé face au duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard.

Zaccharie Risacher (2 points, 1/3 aux tirs, en 16 minutes) est lui aussi passé au travers de ce match, mais il portait un regard encourageant sur la performance de son équipe. Pour Basket USA, l’ailier français a décrypté cette défaite, la manière avec laquelle il a vécu cette NBA Cup, ainsi que le bon passage des Hawks depuis trois semaines.

Zaccharie, votre chemin s’arrête malheureusement à une marche de la finale. Qu’est-ce qui vous a manqué aujourd’hui pour battre cette équipe de Milwaukee ?

C’est compliqué de répondre à chaud comme ça. J’ai pas de réponse magique malheureusement mais on va regarder la vidéo et apprendre de nos erreurs. Je pense que, défensivement, on a fait un bon boulot mais on aurait pu mieux faire, ce n’était pas parfait. Et puis on se connait de mieux en mieux et on sait que quand on défend très fort, derrière on arrive à lancer du jeu rapide et c’est là où on est fort. Donc il y aura certainement deux ou trois trucs comme ça à regarder à la vidéo. Dans l’ensemble, on a quand même fait un match solide contre une grosse équipe. On est déçu forcement mais il faut qu’on continue de construire sur ce qu’on fait depuis plusieurs semaines et continuer à progresser.

C’est vrai que c’est votre défense qui vous a gardé dans le match. Vous n’avez jamais lâché. On sent que petit à petit, c’est en train de devenir la fondation de votre identité de jeu, non ?

Oui c’est ça. On sait que c’est la base de notre jeu. C’est là qu’on peut vraiment embêter les équipes adverses et ça nous permet aussi d’avoir de la contre-attaque et de trouver notre rythme de cette façon. Et puis, on aime défendre donc c’est vraiment un aspect solide de notre jeu. On a des très bons défenseurs, on a des joueurs qui aiment défendre donc tout le monde se donne à fond sur ces tâches défensives et c’est vrai que c’est en train de devenir notre identité et ça nous correspond bien.

La dernière fois qu’on s’est vu, c’était il y a trois semaines à San Francisco, après votre lourde défaite contre les Warriors. Ce soir-là, Clint Capela me disait qu’il aimait beaucoup ce qu’il voyait de l’équipe en défense. Derrière vous enchainez huit victoires en dix matches, qui plus est face à des grosses équipes (Boston, Cleveland deux fois, Milwaukee). Qu’est-ce qui vous a permis d’enchainer de la sorte ?

Je vais rebondir un peu sur ce que Clint t’avait dit. C’est vrai qu’on a beaucoup travaillé sur notre défense dans les premières semaines de la saison et on savait que ça allait être important pour nous si on voulait exister contre des équipes de très haut niveau. Donc tout le monde était investi parce que c’était notre priorité numéro un. Et puis, comme tu le disais, ça nous a permis de faire une bonne série et d’enchainer contre des bonnes équipes. Du coup, depuis dix matchs on sent que tout est en train de se mettre en place. On voit le succès qu’on peut avoir en défendant dur et notre rythme offensif en découle aussi, donc on essaie d’être fidèle à cette identité de jeu parce que ça marche. Et puis, dans les matchs comme aujourd’hui où ça ne « passe pas », si on reste fidèle à cette identité, c’est quand même positif.

Après la rencontre de ce soir, Quin Snyder disait qu’être dans cet environnement de la NBA Cup à Las Vegas était bénéfique pour les jeunes joueurs de l’équipe, vous y compris. Qu’est-ce que vous avez tiré de cette expérience ?

Ça m’a fait grandir. C’est une expérience qui s’est malheureusement écourtée prématurément parce qu’on avait l’ambition d’aller en finale mais c’est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je n’avais jamais connu ça en Europe ou en France. C’est un nouveau format, avec énormément de medias, de mise en avant des joueurs et de très fortes équipes. Donc il y a énormément de choses, que ce soit sur ou en dehors du terrain qui peuvent te faire évoluer en tant que joueur. Du coup, j’en retiens beaucoup de positif, même s’il y a aussi beaucoup de déception d’avoir perdu cette demi-finale.

Le format est par contre calqué sur ce qui se fait en Europe, que ce soit en basket, ou en foot…

C’est vrai, mais je parlais surtout de l’aspect médiatique parce que c’est vrai qu’on a la Leaders Cup… Mais par contre l’engouement qu’il y a autour de ces matchs et de ce Final Four est assez particulier. Hier, par exemple, on a fait un entrainement dans deux salles différentes. Au bout de vingt minutes d’entrainement, il y a 30, 40 journalistes qui débarquent, il y avait des caméras de partout, des interviews. L’entrainement était fini mais il y avait des joueurs qui continuaient de tirer, d’autres qui répondaient aux questions des journalistes. C’était vraiment… particulier.

D’ordre général, que pensez-vous de cette NBA Cup, et est-ce que vous pouvez ressentir dès que vous arrivez à la salle pour un match de poule par exemple que c’est vraiment différent d’un match qui compte uniquement pour la saison régulière ?

Effectivement, c’est différent. Tu sens que tout le monde veut gagner quelque chose et l’opportunité de pouvoir gagner un trophée NBA au milieu de la saison, il n’y a rien de mieux si on veut plus de compétitivité et d’intensité. Tout le monde se bat pour aller chercher ce trophée. Il y a beaucoup d’intensité, beaucoup d’énergie et puis avec ce format, les matchs comptent double au final. Tu as forcément une ou deux grosses équipes dans chaque poule et puis c’est très soutenu. C’est différent d’un match classique de saison régulière.

Propos recueillis à Las Vegas.