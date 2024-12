Giannis Antetokounmpo envoie les Bucks en finale de la NBA Cup !

Cette fois, c’est la bonne pour Milwaukee qui verra la finale de la NBA Cup après avoir vaincu une équipe d’Atlanta accrocheuse en demi-finale à Las Vegas. Les Bucks ont notamment pu compter sur un Giannis Antetokounmpo étincelant, particulièrement en fin de match, où il a permis à son équipe de prendre un avantage décisif.

Malgré le 7-0 et le bon départ de Giannis Antetokounmpo, Atlanta a vite pris la mesure de la défense des Bucks avec un Trae Young en maître à jouer et des lieutenants en forme, comme Bogdan Bogdanovic, qui a brièvement fait passer l’écart à +7 suite à deux paniers à 3-points (14-21) et le trio Johnson-Hunter-Okongwu pour maintenir les Hawks en tête après 12 minutes (26-28).

Les lieutenants des Bucks ont aussi eu l’occasion de se faire la main à l’image de Khris Middleton et Bobby Portis, précieux en sortie de banc. AJ Green a pris le relais dans le deuxième quart-temps pour alimenter un 12-0 aux côtés de Damian Lillard et Bobby Portis (38-28). Damian Lillard a ensuite repoussé les Hawks dans une fin de première mi-temps plus hachée, en claquant deux paniers de plus derrière l’arc et en trouvant Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez près du cercle (55-49).

Le « Greek Freak » dans le final

Trae Young a pris le match à son compte au retour des vestiaires en scorant 14 points et délivrant deux passes décisives dans le troisième quart-temps pour maintenir Atlanta dans le coup. Le tandem Okongwu-Johnson a parfaitement pris le relais en fin de période avec un 3-points du premier et un dunk suivi d’une claquette du second pour permettre aux hommes de Quin Snyder de repasser en tête (82-83).

Les débats sont restés équilibrés jusqu’au début du « money-time », moment où Giannis Antetokounmpo a endossé son costume de sauveur, avec un dunk en transition, un lay-up tout en puissance et un magnifique « fadeaway jumper » pour offrir 7 longueurs d’avance aux siens et forcer la décision (103-96). Le « Greek Freak » a ensuite sorti le contre de la soirée sur la tentative de alley-oop entre Trae Young et Clint Capela avant de trouver Brook Lopez pour ajouter deux précieux points (105-100).

Damian Lillard a eu le sang froid nécessaire pour finir le boulot d’un drive victorieux, et Milwaukee a pu savourer sa victoire synonyme de finale en NBA Cup (110-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final de Gianis Antetokounmpo. Trois paniers décisifs et un contre monumental qui ont permis à Milwaukee de se défaire d’une équipe accrocheuse et qui sont venus ponctuer une prestation presque parfaite du « Greek Freak ». Il fallait au moins ça pour contrer un grand Trae Young en face.

– Milwaukee l’a fait. Les Bucks avaient déjà goûté au final four de la NBA Cup à Las Vegas lors de la première édition la saison dernière mais avaient échoué face aux Pacers (128-119) en demi-finale. De retour cette année, ils ont cette fois rempli leur premier objectif en accédant à la finale.

Zaccharie Risacher encore discret. Le numéro 1 de la Draft a rendu une performance dans la lignée de sa précédente sortie en quart de finale de la NBA Cup face aux Knicks (2 points à 1/8 au tir). L’ailier français s’est encore fait trop discret dans l’animation offensive, et n’a pas vu le terrain dans le dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.