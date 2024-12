Les Hawks se découvrent un super banc

Même si les Nets effectuent un début de saison correct, et que le Magic fait mieux que se défendre sans Paolo Banchero, les Hawks sont peut-être la véritable équipe surprise de la conférence Est avec une belle 6e place, et un bilan positif depuis cette nuit : 12 victoires pour 11 défaites. Cette nuit, les joueurs de Quin Snyder ont signé une 5e victoire de rang, en s’imposant à Milwaukee, et au-delà des 23 points et 13 rebonds de Jalen Johnson, ou des 17 rebonds de Clint Capela, on a eu la confirmation que la « second unit » apportait beaucoup.

Ce n’est pas un hasard si, cette saison, les Hawks remportent des matches même lorsque Trae Young passe au travers. Comme cette nuit avec son 6 sur 19 aux tirs, et un terrible 0 sur 9 à 3-points.

Pour compenser, il y a De’Andre Hunter, auteur de 20 points dont deux paniers importants en 4e quart-temps. Il y a aussi Bogdan Bogdanovic, intéressant en défense, et toujours capable de prendre feu, comme dans le deuxième quart-temps. Et puis, il y a Onyeka Okongwu, auteur de 13 points et 6 rebonds.

Le 3e banc le plus efficace de la NBA

« Je me sens bien. J’essaie de retrouver mon rythme avec les autres » confie-t-il. « Quand on est tous là, j’ai le sentiment qu’on possède l’un des meilleurs bancs de la NBA. Franchement, je le pense ».

Face aux Bucks, ce banc cumule 50 points, contre 30 pour les Bucks. Atlanta se classe 3e de toute la NBA avec plus de 40 points par match apportés par son banc, dont près de la moitié par Hunter. « De’Andre est agressif » apprécie Trae Young. « On lui demande de l’être. On a besoin qu’il le soit, et dès qu’il prend un tir, on a tous confiance en lui. Il ne force rien, et il joue comme il faut. »

Cette confiance collective se traduit par la recherche du tir ouvert, et Quin Snyder a beaucoup apprécié la première mi-temps face aux Bucks. « Nous avons distribué 21 passes décisives en première mi-temps. Parfois, on passe d’un tir ‘bon’ à un tir ‘excellent’, et ces tirs-là, les gars les mettent avec une adresse élevée parce qu’ils sentent que leurs coéquipiers ont confiance en eux. »

Un groupe altruiste

Fort de cette rotation de neuf joueurs, Quin Snyder peut varier les cinq sans que le niveau baisse, et il apprécie d’intégrer Jalen Johnson comme « playmaker ».

« Je pense qu’il joue plusieurs rôles : meneur de jeu et… ce qu’on essaie de faire, c’est de l’utiliser partout, » rapporte Bogdan Bogdanovic. « Quand il prend le ballon et qu’il accélère, il crée un déséquilibre parce que personne ne peut défendre sur lui dans ces situations. J’ai l’impression qu’il commence à peine à réaliser à quel point il peut être efficace et où se trouvent ses zones de prédilection dans le jeu. »

Pour leur coach, cette confiance en Jalen Johnson comme leader d’attaque, mais aussi dans les remplaçants, transforme le groupe. « Collectivement, nous avons des gars qui continuent à prendre la bonne décision, à jouer de manière altruiste, et cela stabilise le jeu » conclut ainsi le technicien.