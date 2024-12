Les Hawks de Zaccharie Risacher stoppent la belle série des Bucks

On n’arrête plus les Hawks ! Qualifiés pour les quarts de finale de la NBA Cup, les partenaires de Zaccharie Risacher réalisent l’exploit de s’imposer à Milwaukee, l’équipe en forme du moment. Après sept victoires de rang, les Bucks s’inclinent 119-104, tandis que les Hawks enchaînent avec un 5e succès de suite.

Face à face, deux des équipes en forme du moment à l’Est, et Giannis Antetokounmpo démarre pied au plancher. Même si Risacher ouvre le compteur d’Atlanta par un dunk ligne de fond, les Bucks déroulent et prennent rapidement le large : 16-6 puis 20-10 après un 3-points de Brook Lopez. Le match est plaisant, et les Hawks ne paniquent pas. Les premiers remplacements font leur effet, et la défense des Hawks hausse d’un cran. En attaque, Jalen Johnson fait apprécier sa technique, et en trois minutes, Atlanta a recollé au score (28-27). Sous les panneaux, Onyeka Okongwu impose sa puissance, et les Hawks sont devant après 12 minutes (38-35).

De’Andre Hunter en facteur X

Avec un 3-points et une claquette, Risacher porte l’écart à +8 (43-35), et c’est Bogdan Bodadnovic qui prend le relais à coup de 3-points (53-44). Moment choisi par Doc Rivers pour relancer Giannis Antetokounmpo. Le Grec est le seul à marquer côté Bucks, et le collectif des Hawks maintient l’avance, grâce au duo Daniels-Johnson. Le premier vole un énième ballon pour envoyer le second au alley-oop. A la pause, les Hawks mènent de 11 points (70-59).

Au retour des vestiaires, Risacher, encore lui, frappe de loin, et Johnson s’en va postérizer Brook Lopez sur une attaque placée. Les Bucks sont menés de 20 points (79-59) ! Damian Lillard et Giannis se relaient en attaque pour réduire l’écart (81-68) mais De’Andre Hunter fait très mal à 3-points. Comme sur ce step-back pour redonner 15 points d’avance (96-81). Le score fait le yo-yo mais les Hawks ont le match bien en main.

Lorsque les Bucks repassent sous la barre des 10 points, c’est Bogdanovic dans le corner (104-94) ou Trae Young avec un superbe « floater » ligne de fond qui gardent la main (108-95). Quant à Jalen Johnson, il valide la victoire avec un nouveau poster. Cette fois, il grimpe sur Liam Robbins, et il peut tirer la langue. Les Hawks s’imposent avec la manière à Milwaukee : 119 – 104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Des Hawks physiques. Match après match, Atlanta impressionne par la qualité de son jeu, et les qualités physiques de ses joueurs. Cela court, cela saute et ça bastonne. Cette nuit, Risacher et ses partenaires remportent la bataille de la contre-attaque (30-12), du rebond (55-40) et des points dans la raquette (64-34).

Défense haute. En deuxième mi-temps, les Hawks ont défendu très haut sur les shooteurs adverses. Daniels est un vrai poison, et le duo Risacher-Johnson a de l’envergure. Résultat, les Bucks terminent la rencontre avec un 15 sur 45 à 3-points. Meilleur shooteur à 3-points de la NBA, Taurean Prince finit à 2 sur 5.

Sur les talons. Avec cette 5e victoire de suite, les Hawks basculent dans le positif avec 12 victoires pour 11 défaites. Avant de recevoir les Lakers, ils sont 6e de la conférence Est, juste derrière les Bucks, 5e avec 11 victoires pour 10 défaites.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.