Le retour de Kawhi Leonard à Toronto bloqué… par l’enquête visant les Clippers !

Le retour de Kawhi Leonard à Toronto est en pause. Alors que les Clippers et les Raptors avaient trouvé un accord de principe le 30 juin, le transfert de l’ailier vers le Canada reste suspendu à l’enquête actuellement menée par la NBA autour de la franchise californienne !

Dans un communiqué, Toronto explique en effet avoir été informé par la ligue que, pour valider le transfert, son groupe de propriétaires devrait « assumer le risque » lié aux éventuelles sanctions touchant le contrat de Kawhi Leonard, selon les conclusions de l’enquête. Résultat : les Raptors ont choisi de mettre l’accord en suspens jusqu’à la fin de la procédure. Pour éviter de récupérer un joueur potentiellement suspendu pour une longue période ?

Les Raptors assurent toutefois rester déterminés à faire revenir le héros du titre 2019. Mais pas à n’importe quelles conditions. Tant que la NBA n’aura pas refermé ce dossier, la franchise canadienne ne veut pas se retrouver exposée à des conséquences sportives ou financières liées à une enquête qui vise d’abord les Clippers.

Toronto ne veut pas assumer le risque

De leur côté, les Clippers assurent coopérer depuis dix mois avec la NBA. La franchise affirme avoir participé à « des dizaines d’entretiens » et avoir fourni « des dizaines de milliers de documents » dans le cadre de l’enquête.

Au cœur du dossier se trouvent Joe Sanberg et la société Aspiration. Les Clippers sont soupçonnés d’avoir utilisé cette entreprise pour faire transiter de l’argent vers Kawhi Leonard, et ainsi contourner les règles du salary cap. Une accusation que la franchise rejette catégoriquement.

« Nous n’avons pas fait transiter d’argent vers Kawhi Leonard via Aspiration », écrivent les Clippers, qui se présentent comme des victimes de la fraude menée par Joe Sanberg, condamné de son côté à 14 ans de prison.

Pour l’instant, l’accord reste donc gelé, et les Clippers disent comprendre l’incertitude créée pour leurs fans, ceux des Raptors, mais aussi pour les joueurs concernés par le transfert.

La franchise californienne reste néanmoins persuadée que l’enquête confirmera sa version. « Nous restons confiants : lorsque les faits seront évalués de manière juste et approfondie, la NBA confirmera exactement ce que nous disons depuis le début. Nous n’avons pas fait ce dont nous sommes accusés. » La suite au prochain épisode…

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.