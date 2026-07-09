Vers un échange Kuminga – Vanderbilt entre les Hawks et les Lakers ?

Les Lakers rêvent d’associer Jonathan Kuminga à Luka Doncic et Austin Reaves. Et ça semble réciproque, puisque l’ailier de 23 ans a rencontré Rob Pelinka et JJ Redick dès l’ouverture de la free agency. Malgré cet intérêt mutuel, les discussions n’ont toujours pas abouti.

Le problème est essentiellement financier. Car depuis que les Hawks ont renoncé à leur « team option » de 24.3 millions de dollars sur Jonathan Kuminga, le joueur est libre de négocier avec toutes les équipes, et Los Angeles lui a donc présenté un rôle majeur dans son nouveau projet sportif.

Selon Khobi Price, du California Post, le président et le coach des Lakers veulent en faire un ailier titulaire, capable de compléter la refonte de l’effectif autour de Luka Doncic. Une vision séduisante sur le papier, surtout après la prolongation d’Austin Reaves et l’arrivée de Walker Kessler sous le cercle.

Sauf que la proposition salariale des Lakers ne correspond pas vraiment au rôle sportif annoncé.

Une offre jugée trop basse

Après avoir utilisé une bonne partie de leur marge de manœuvre pour attirer Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton puis Kevon Looney, les Lakers n’ont plus beaucoup de latitude. Leur offre tournerait autour de 10 millions de dollars par saison.

C’est moins que les salaires accordés à Quentin Grimes (13.9 millions) et Sandro Mamukelashvili (13 millions), et surtout très loin de ce que Kuminga pouvait espérer sur le marché. Difficile, dans ces conditions, de vendre au joueur un statut de titulaire important tout en lui proposant un contrat de complément de rotation.

C’est pourquoi la piste la plus crédible reste celle d’un sign-and-trade avec Atlanta. Ce montage permettrait à Jonathan Kuminga de signer un contrat plus conséquent, tout en offrant une compensation aux Hawks plutôt que de le voir partir sans rien récupérer.

D’après le California Post, Atlanta serait ouvert à une opération envoyant Kuminga aux Lakers en échange de Jarred Vanderbilt et d’une possibilité de « swap » sur le premier tour de Draft 2032. Les Lakers disposent aussi de trois choix du deuxième tour transférables, qui pourraient servir de variable d’ajustement dans les négociations.

Dans ce scénario, Jonathan Kuminga devrait signer pour trois ou quatre saisons, avec une première année entièrement garantie, conformément aux règles sur les sign-and-trade. Reste à savoir si les Lakers sont prêts à sacrifier Jarred Vanderbilt et le reste de leur capital Draft, qu’ils ont déjà largement dilapidé pour Walker Kessler.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer ou non la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Sign-and-trade : opération qui consiste à re-signer un de ses « free agents » pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un joueur sans la moindre compensation.