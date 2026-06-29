Les Hawks libèrent Jonathan Kuminga !

L’aventure de Jonathan Kuminga à Atlanta est peut-être déjà terminée. Les Hawks ont décidé de ne pas lever leur «team option» de 24,3 millions de dollars pour la saison 2026-2027, faisant de leur ailier un free agent non protégé. Ce qui signifie que les Hawks sont prêts à le voir partir sous d’autres cieux alors même qu’il était arrivé en cours de saison.

Après un interminable feuilleton, l’ancien joker des Warriors avait signé l’été dernier un contrat de deux ans et 48,5 millions de dollars avec Golden State, alors qu’il était free agent protégé. Quelques mois plus tard, la franchise californienne l’avait finalement envoyé à Atlanta lors de la trade deadline, dans un échange qui avait permis à Kristaps Porzingis de rejoindre les Warriors.

Sous les couleurs des Hawks, Jonathan Kuminga n’a disputé que 16 rencontres de saison régulière, compilant 12,2 points, 5,3 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne.

En refusant de le conserver, Atlanta a désormais accès à la «mid-level exception» à 15 millions de dollars, et se retrouve 27 millions de dollars sous la «luxury tax». Quant à Kuminga, le voilà libre de négocier avec l’ensemble des franchises de la ligue, et comme la saison passée, il lui faudra être convaincant pour dénicher ce gros contrat dont il rêve depuis deux ans.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.