Steve Kerr et les Warriors croisent les doigts pour Kristaps Porzingis

Désireux de quitter les Warriors depuis de nombreuses semaines, voire de longs mois, Jonathan Kuminga disposera maintenant de quelques mois au sein des Hawks pour repartir de l’avant et faire regretter sa décision à son ancienne équipe. Qui a, de son côté, récupéré Kristaps Porzingis.

Et Steve Kerr se veut déjà rassurant sur l’état de santé du Letton, que l’on sait pourtant incapable d’enchaîner les matches depuis près de deux ans…

« Je ne pense pas que l’on aurait fait ce transfert si nous ne pensions pas qu’il puisse être en bonne santé et régulier » a-t-il ainsi indiqué. « Quand il est en forme, c’est un sacré joueur. On parle d’un joueur qui colle vraiment à ce dont on a besoin : taille, espacement du terrain, shoot et protection de cercle. Chaque équipe en a besoin et on en a toujours eu besoin depuis mon arrivée. On n’a jamais vraiment eu un joueur de son calibre. »

Prêt pour… avril ?

Miné par son syndrome « STOP », le Letton n’a plus joué depuis un mois et n’a pas brillé par sa régularité sur les parquets au cours de l’année écoulée. Son arrivée sera-t-elle suffisante pour permettre à Golden State d’aller loin et de compenser la perte de Jimmy Butler ?

« On a toujours une bonne équipe », répond Steve Kerr. « Une très bonne équipe, même. Même sans Jimmy, on peut faire quelque chose en playoffs. Mais le plafond est plus bas, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire que l’équipe est aussi forte que lorsqu’on avait Jimmy, c’est impossible. Mais je crois en ces gars, je crois à la cohésion et au leadership des vétérans. Si on est en bonne santé, je pense qu’on peut aller loin et être une équipe qui compte en playoffs. Et une fois que tu en arrives là, tu ne peux jamais savoir comment ça va tourner ».

Le seul talon d’Achille des vétérans, c’est qu’il faut les ménager pour pouvoir en tirer le meilleur sur la durée. Plus que jamais avec l’arrivée de KP, la santé sera au cœur des préoccupations des Warriors sur cette fin de saison, alors que Steph Curry a toujours le genou qui siffle et n’a pas pu prendre part au match de la nuit à Phoenix.

Kristaps Porzingis va pour sa part rejoindre le reste de l’équipe ce samedi avant la rencontre sur le parquet des Lakers. Il ne sera toutefois pas de la partie pour affronter son ancien coéquipier à Dallas, Luka Doncic. Comme les Celtics l’envisageaient l’an dernier, l’objectif va être de le faire remonter en puissance au cours des deux mois à venir afin d’espérer l’avoir au meilleur de sa forme à l’approche des playoffs.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.