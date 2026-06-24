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Austin Reaves reste aux Lakers avec le plus gros contrat de l’histoire d’un joueur non-drafté

Publié le 24/06/2026 à 17:34 Twitter Facebook

NBA – Après avoir décliné sa « player option » à 14.9 millions de dollars, l’arrière des Lakers va prolonger à Los Angeles pour quatre ans et 185 millions de dollars.

Austin ReavesLes Lakers ont sécurisé le principal dossier de leur intersaison. Selon ESPN, Austin Reaves a ainsi bien l’intention de signer un contrat maximum de quatre ans et 185 millions de dollars afin de rester à Los Angeles, avec une « player option » sur la dernière saison, en 2029/30.

Un deal carrément historique puisque l’arrière va ainsi décrocher le plus gros contrat jamais signé par un joueur non-drafté en NBA. Arrivé dans la ligue sans être choisi lors de la Draft 2021, Austin Reaves s’est peu à peu imposé comme bien plus qu’un simple joueur de complément, jusqu’à devenir une pièce majeure du projet californien.

Pour obtenir ce nouveau bail, le joueur avait d’abord refusé sa « player option » à 14.9 millions de dollars. Une décision logique tant sa valeur avait explosé ces dernières saisons, mais qui ouvrait tout de même une fenêtre de négociation importante pour les Lakers.

Les Lakers gardent leur marge de manœuvre

D’après Shams Charania, les dirigeants angelinos ont d’ailleurs travaillé ces dix derniers jours avec ses agents, depuis que les équipes étaient autorisées à discuter avec leurs propres free agents.

Pour Los Angeles, cette prolongation était évidemment prioritaire. Avec ce contrat, les Lakers misent donc très fort sur un joueur dont la progression a été constante depuis son arrivée. Pour Austin Reaves, c’est l’aboutissement d’un parcours atypique, démarré loin des projecteurs de la Draft et désormais récompensé par un contrat maximum.

À noter que ce nouveau contrat ne devrait pas perturber les plans des Lakers s’ils veulent toujours fonctionner comme une équipe active sur le marché des « free agents ». La franchise pourra ainsi utiliser environ 50 millions de dollars de marge salariale, avant de dépasser ensuite le « salary cap » pour prolonger Austin Reaves.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3
2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0
2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9
2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2
2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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