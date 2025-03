Austin Reaves rayonne en l’absence de LeBron James

En l’absence de LeBron James, touché à l’aine, Austin Reaves a haussé le ton. L’arrière tourne ainsi à 30.8 points de moyenne à 53% de réussite au tir dont 43% derrière la ligne à 3-points, 7 passes et 6.8 rebonds sur ses quatre dernières sorties, avec notamment un carton à 37 points face à Denver, vendredi dernier, malgré la défaite.

Des performances évidemment saluées par ses coéquipiers, à l’image de Luka Doncic qui a encensé Austin Reaves après la victoire des Lakers face aux Spurs.

« Il a mis 30 points dans son quatrième match en cinq jours. Cela veut tout dire. C’est un joueur incroyable. Qu’il n’ait pas été drafté, c’est incroyable. Ce n’est pas facile de ne pas être drafté et de jouer à ce niveau, c’est juste incroyable d’être à ses côtés » explique ainsi le All-Star au sujet de son coéquipier.

Plus largement, Austin Reaves semble bien plus à l’aise dès que LeBron James ou Luka Doncic n’est pas sur le terrain. Depuis l’arrivée du Slovène aux Lakers, c’est lorsque les deux hommes étaient absents qu’il a réalisé son meilleur match, face à Denver. Mais plus globalement, il tourne à 28.7 points de moyenne à 48% de réussite dont 38% à 3-points, 6.0 rebonds et 7.5 passes décisives dès que l’un des deux leaders offensifs est absent.

Une troisième option offensive qui n’en est pas une

Par contre, quand le trio est aligné ensemble, ses moyennes baissent à 16.8 points, 4.8 rebonds et 4.5 passes. Logique d’un côté, puisqu’il a beaucoup moins le ballon en main quand c’est le cas, et donc moins de responsabilités. Mais le problème, c’est que son efficacité chute aussi, à 39% de réussite au tir dont 36% de loin.

J.J. Redick en est visiblement venu à la même conclusion. C’est pour cela que sur ce match face aux Spurs, il a tenté de faire jouer davantage Austin Reaves quand le Slovène était sur le banc.

« Austin Reaves est quelqu’un qui peut tirer, faire des passes et qui sait attaquer le panier. Le groupe qui a fini le premier quart-temps avec Dalton [Knecht] et Jarred Vanderbilt a montré de belles choses » explique l’entraîneur.

Depuis son arrivée à Los Angeles, Austin Reaves a toujours été considéré comme une troisième option, mais son potentiel est peut-être bien supérieur comme le rappelle Jordan Goodwin, son coéquipier.

« C’est notre troisième option, mais il est meilleur que certaines premières ou deuxièmes options de la Ligue. Donc il faut le respecter » explique-t-il carrément…





Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 59 35 44.3 36.5 87.2 0.8 3.6 4.4 5.9 2.0 1.1 2.4 0.3 19.4 Total 266 30 47.7 36.5 86.0 0.7 3.1 3.8 4.2 1.8 0.7 1.7 0.3 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.