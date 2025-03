Les Lakers enchaînent tranquillement face aux Spurs

Avec les absences de Victor Wembanyama et De’Aaron Fox, et une équipe de San Antonio déjà en vacances, on pouvait se douter que ce duel entre Lakers et Spurs allait être déséquilibré. Un constat qui s’est rapidement vérifié sur le terrain.

San Antonio démarre sa rencontre en prenant une légère avance (9-2) après seulement trois minutes de jeu, mais sous l’impulsion du duo Luka Doncic – Austin Reaves, les Angelinos passent un 9-0 pour reprendre aussitôt l’avantage. Une avance que les Lakers ne lâcheront plus jusqu’à la fin de la rencontre.

À la fin du premier quart-temps, ils mènent de 10 points (32-22). Cependant, les Spurs ne rendent pas immédiatement les armes puisque Devin Vassell réalise une solide première mi-temps avec 15 points. Malheureusement, les Texans ne peuvent pas capitaliser dessus, notamment à cause des pertes de balle trop nombreuses (8 ballons perdus en première mi-temps contre seulement deux côtés Lakers).

Au moment de rejoindre les vestiaires, Los Angeles possède déjà 16 points d’avance (61-44). Sur le troisième quart-temps, le scénario de la première mi-temps se répète. Les Spurs enchaînent les pertes de balle et ne parviennent pas à enrayer l’attaque des Lakers. L’écart passe la barre des 20 points sur une pénétration d’Austin Reaves (81-60).

Pour finir la rencontre, J.J. Redick a l’occasion d’ouvrir son banc et de faire rentrer ses remplaçants dont Bronny James. C’est d’ailleurs le fils de LeBron qui inscrit les trois derniers points de la rencontre.

Score final : 125-109. Los Angeles enchaîne un deuxième succès consécutif et profite des défaites des Grizzlies, des Warriors et des Wolves pour solidifier sa place dans le Top 4 de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Austin Reaves a toujours la main chaude. Avec ses 30 points, l’arrière de Los Angeles a enchaîné son quatrième match consécutif à plus de 28 points. En l’absence de LeBron James, il porte, avec Luka Doncic, l’attaque des Lakers.

– Luka Doncic frôle le triple-double . Justement, le Slovène n’a pas eu besoin de forcer son talent pour mener les siens à la victoire. Avec 21 points, 9 rebonds et 14 passes, il a failli réaliser un triple-double malgré sa grosse maladresse (5/20 au tir dont 1/7 de loin), mais il s’est aussi illustré en défense avec trois interceptions.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.