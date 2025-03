L’équipe C des Lakers frôle l’exploit à Denver !

Mauvaise opération pour les Lakers, avec une quatrième défaite consécutive, cette fois chez un concurrent direct, les Nuggets. Le champion 2023 s’est imposé 132-127, mais a dû cravacher pour écarter une équipe de Los Angeles amputée de nombreux joueurs majeurs, Luka Doncic et LeBron James en tête.

L’infirmerie est pleine aux Lakers, puisque ce déplacement dans les Rocheuses s’est aussi fait sans Rui Hachimura, Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith ou Jaxson Hayes, autant de seconds couteaux importants de l’effectif. Mais le cinq très remanié de JJ Redick – Jordan Goodwin, Austin Reaves, Dalton Knecht, Jarred Vanderbilt, Alex Len – ne s’est pas démonté. Il n’a même été mené que neuf petites secondes dans le premier quart-temps, attaqué pied au plancher.

Les Lakers montrent plus d’envie et beaucoup plus de rythme. L’adresse extérieure permet aux visiteurs de prendre les devants, et de mettre un nouveau coup d’accélérateur en fin de période avec trois réussites consécutives derrière l’arc pour prendre 11 points d’avance (29-40). Même Bronny James, rappelé de G-League, se joint à la fête, dans le sillage d’un Austin Reaves taille patron (12 points, 7 passes, 5 rebonds dans le premier quart).

Denver répond à retardement, grâce à la traction arrière Jamal Murray – Russell Westbrook. Puis le retour au jeu de Nikola Jokic offre à Denver un élan supplémentaire. Les Lakers sont courts à l’intérieur, et le pivot serbe s’en joue, provoquant ses vis-à-vis en permanence. Les Nuggets tentent 17 lancers rien que dans le deuxième quart-temps dont 9 pour le seul Jokic. Autant de points « faciles » permettent aux locaux de recoller puis de s’envoler au score (66-56). Il faut un nouveau très bon passage de Reaves pour limiter la casse, +4 à la pause (71-67).

« Money time » brûlant

Cette belle dynamique se poursuit face à des Lakers insuffisants en défense. Les visiteurs semblent même un temps tout près de craquer, dans les cordes avec 13 points de déficit.

Tout sourit à Jamal Murray, et Denver déroule, avant de lever le pied. Los Angeles exploite bien les balles perdues adverses et termine bien mieux le troisième quart-temps avec comme fers de lance les improbables Shake Milton, Christian Koloko et Jordan Goodwin. Les Lakers passent un 19-9 pour conclurent le troisième quart est poursuivant la série jusqu’à 25-9 en début de quatrième grâce à l’intenable Dalton Knecht.

Les visiteurs montrent simplement plus de mordant et viennent provoquer la réussite, à l’image d’Austin Reaves à 3-points à la sirène des 24 secondes. Denver trouve la parade en exploitant à son tour le repli défensif aléatoire de son adversaire, et tout est relancé à l’entrée du « money time », 113 partout à un peu plus de quatre minutes du buzzer. Le final est décousu, et Denver porte le premier coup, avec Murray de loin, et Christian Braun qui va agresser le cercle en transition (121-116, 45’30 »).

La réponse est immédiate : Dalton Knecht et Brandon Goodwin frappent de loin, puis deux paniers rapides replacent les Lakers sur le chemin de la victoire, mais au prix d’une grosse frayeur pour Knecht, qui retombe très mal après s’être envolé au dunk (123-126, 52 secondes à jouer).

Les Nuggets n’ont plus le droit à l’erreur et s’en remettent à Nikola Jokic pour égaliser d’un 2+1, puis à Jamal Murray, « Monsieur Clutch » du Colorado. Le Canadien frappe derrière l’arc à cinq secondes de la fin, puis Westbrook tue tout suspense en interceptant la remise en jeu suivante pour un succès à l’arraché.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver sans marge d’erreur. Le débrief de cette rencontre risque d’être paradoxal pour Mike Malone. Son équipe s’est battue pour la victoire, mais est aussi proche d’une vraie déconvenue contre une équipe aussi décimée. Les Nuggets auront surtout profité des erreurs adverses (27 points en transition, 30/38 aux lancers) plus qu’ils n’ont vraiment posé leur patte sur la rencontre, avec un Nikola Jokic à « seulement » cinq passes décisives.

– Les Lakers peuvent être frustrés. Autre paradoxe, presque plus heureux pour la troupe de JJ Redick. La défaite est au bout, et elle place désormais Los Angeles 5e de l’Ouest avec deux victoires de moins que Houston et Memphis. Mais avoir frôlé le succès chez les Nuggets sans le duo James – Doncic ressemble déjà à une belle performance, grâce aux 69 points du tandem Reaves – Knecht, déchaîné.

