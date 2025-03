Même avec 45 points, Luka Doncic n’est pas encore à son meilleur niveau

Après quelques matches pour s’adapter et entrer dans le bain, Luka Doncic avait réussi des rencontres à plus de 30 points et des triple-double avec les Lakers. Seul manquait un coup de chaud, une pointe à plus de 40 points. C’est fait puisqu’il a été énorme à Milwaukee, avec 45 points à 14/27 au shoot, 7/13 à 3-pts, et 11 rebonds. Surtout, en première période, il a fait ce qu’il voulait de la défense des Bucks avec 29 unités.

« Il avait l’air très à l’aise, peu importe la défense face à lui », remarque JJ Redick. « Rien ne compte si on perd le match. C’est un sport collectif et on doit le faire ensemble », répond Luka Doncic après la défaite des Lakers, qui ont lâché en troisième quart-temps.

Outre le revers, se réjouit-il de ce record avec le maillot des Lakers ? Est-ce la preuve qu’il est désormais à son meilleur niveau ? « Je n’y suis pas encore, mais je m’en suis rapproché dans ce match », répond le Slovène. « Chaque jour, j’avance un peu, mais ce n’est pas encore ça. Il faut que je me sente mieux. »

Pourra-t-il enchaîner contre les Nuggets ?

Ses six ballons perdus prouvent peut-être qu’il n’est pas encore totalement à 100%, même si son coach estime que « certaines balles perdues, quand il était pris à deux, ne sont pas forcément de sa faute ».

« Je dois faire attention avec le ballon, c’est la chose la plus importante », assume Luka Doncic, qui a baissé un peu de pied en seconde période, avec 16 unités, et les Lakers ont fini par céder.

« J’ai connu ça durant ma carrière et je sais à quel point c’est difficile de garder le cap pendant une rencontre face à une bonne équipe », commente Damian Lillard sur la performance de son adversaire. « On peut ne pas mettre tous les shoots donc on ne va pas souvent battre une bonne équipe de cette façon. »

Entre ce jeudi soir à Milwaukee et jeudi prochain, pour la réception des Bucks, soit sur une période de huit jours, les Lakers vont devoir jouer six matches ! Dès ce soir, il faut aller batailler à Denver. Luka Doncic, après ses 36 minutes dans le Wisconsin, sera-t-il en tenue ce vendredi ?

« On verra », a seulement glissé la star de Los Angeles. « C’est dur d’être prêt physiquement chaque soir », ajoute JJ Redick. « Les décisions sont prises en temps réel. Pour dire la vérité, certains joueurs évoluent blessés. C’est la réalité, tout simplement. C’est la NBA de maintenant. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 35 35 44.5 35.0 76.3 0.8 7.6 8.4 7.7 2.6 1.9 3.7 0.4 27.4 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 * LAL 13 34 41.2 34.4 75.7 1.0 7.6 8.6 7.6 2.6 1.8 4.3 0.5 26.1 Total 435 35 46.8 34.8 74.8 1.0 7.7 8.7 8.2 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.