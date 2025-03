Le collectif des Bucks répond à un grand Luka Doncic (45 points)

Dès les premières minutes, ce match s’est transformé en duel. D’un côté, les Bucks, de l’autre, Luka Doncic. Peu aidé par certains de ses coéquipiers, notamment Gabe Vincent qui manque plusieurs shoots à 3-pts dans le coin, le Slovène prend les commandes et enchaîne les paniers dès le premier quart-temps (33-29). Sauf qu’en face, il y a plus de monde pour répondre. Damian Lillard et Jericho Sims font le show en début de deuxième quart-temps par exemple.

Pas grave, Luka Doncic passe un 10-0 à lui seul. Mais encore une fois, Milwaukee envoie un autre joueur pour le contrer, avec Kevin Porter Jr. qui enfile trois paniers primés en quelques instants. Quand les deux équipes rejoignent les vestiaires, les Bucks sont devant (71-63) et Luka Doncic en est déjà à 29 points. Peut-il tenir le rythme ? En tout cas, Giannis Antetokounmpo, discret avant la pause, se montre enfin.

Le Grec domine physiquement et comme Brook Lopez trouve la cible à 3-pts, les Bucks déroulent. Ils prennent le large et l’ancien leader des Mavericks n’est plus aussi prolifique.

L’écart est fait (102-82) et ce n’est pas le dernier quart-temps qui permet aux Lakers de renverser la tendance. Milwaukee s’impose 126-106 face à un grand Luka Doncic (45 points) mais une formation californienne inférieure.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration offensive de Luka Doncic. Il a passé sa première mi-temps à faire deux choses : enfiler les paniers et sourire. Après chaque panier, il regardait avec gourmandise Thanasis Antetokounmpo, présent au premier rang. Et il a eu des occasions de sourire tant sa première période a été superbe avec 29 points. Le Slovène était en totale maîtrise et a inscrit quelques paniers pas faciles du tout. En seconde période, il a été logiquement moins énorme mais termine avec 45 points à 14/27 au shoot dont 7/13 à 3-pts et 11 rebonds. Néanmoins, même si Austin Reaves ajoute 28 points, LeBron James toujours absent, il fut trop seul pour résister à Milwaukee.

– Et Giannis Antetokounmpo s’est réveillé. Les Lakers étaient dans le match jusqu’en troisième quart-temps. Jusqu’au moment où le MVP des Finals 2021 a décidé de prendre les choses en main. Il inscrit 10 points dans un temps fort, un 24-7, de son équipe et Los Angeles doit lâcher et ne reviendra plus. Avec 24 points, 12 rebonds et 9 passes en seulement 30 minutes, il n’était pas loin du triple-double.

– L’apport des Kevin Porter Jr. et Jericho Sims. Pour résister au show Doncic en première mi-temps, les Bucks n’ont pas nécessairement eu besoin de Damian Lillard ou Giannis Antetokounmpo. Ce sont les seconds couteaux qui ont fait le boulot. Kevin Porter Jr. rend (encore) une belle copie de 22 points en 17 minutes, quand l’intérieur a été précieux avec sa présence physique, en compilant 4 points (deux gros dunks) et 11 rebonds en 18 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.