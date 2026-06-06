Kawhi Leonard entendu par les enquêteurs de la NBA dans l’affaire Aspiration

L’enquête de la NBA sur les Clippers touche-t-elle à sa fin ? Selon ESPN, Kawhi Leonard et son oncle Dennis Robertson, qui est aussi son conseiller, ont été entendus par les enquêteurs de la ligue dans l’affaire Aspiration.

Aperçu ces derniers jours à Roland-Garros, la star des Clippers reste donc au cœur d’un dossier extrêmement sensible pour sa franchise. Steve Ballmer, propriétaire des Clippers, ainsi que plusieurs dirigeants de l’équipe et de l’ancienne banque « verte », ont eux aussi été interrogés.

Au cœur du dossier : un contrat de sponsoring de 28 millions de dollars signé par Kawhi Leonard avec Aspiration, quelques mois après que Steve Ballmer avait de son côté investi 50 millions de dollars dans la société, via une structure personnelle. Dans le même temps, les Clippers avaient conclu un partenariat estimé à 300 millions de dollars avec Aspiration, devenue l’un des partenaires fondateurs de l’Intuit Dome.

L’accusation, révélée à l’automne dernier par Pablo Torre, repose sur l’idée que ce contrat avec Kawhi Leonard aurait servi à contourner le salary cap. Les Clippers et Steve Ballmer ont toujours fermement nié, assurant qu’aucune preuve ne venait soutenir ces accusations. Dans le camp du joueur, on assure aussi que la franchise n’a joué aucun rôle au-delà d’une simple mise en relation avec Aspiration.

Reste à savoir ce que le cabinet d’avocats indépendant mandaté par la NBA a réellement trouvé au cours de son enquête de plusieurs mois. En cas de contournement avéré du salary cap, les sanctions peuvent être lourdes : amende, perte de choix de Draft, suspension de dirigeants, voire annulation d’un contrat. Mais sans preuve claire, une sanction pourrait ouvrir un bras de fer avec les Clippers, le syndicat des joueurs ou certains propriétaires…

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.