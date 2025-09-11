De nouveaux détails sur le « contrat caché » de Kawhi Leonard

L'affaire entre les Clippers et la société Aspiration pourrait prendre un nouveau tournant. Alors qu'une enquête est en cours autour d'un contrat de sponsoring entre l'entreprise et Kawhi Leonard, le journaliste Pablo Torre, auteur des premières révélations, apporte de nouveaux éléments.

Dans son podcast, il avance, documents bancaires et témoignages d'anciens employés à l'appui, qu'un co-propriétaire minoritaire des Clippers a investi dans Aspiration, alors en grande difficulté financière, quelques jours seulement avant que Kawhi Leonard ne reçoive un virement de la part de la société. De quoi alimenter les soupçons autour d'une possible manœuvre pour payer la star des Clippers hors du cadre du « salary cap » de la NBA.

En décembre 2022, Aspiration est en profonde crise financière, a déjà raté un paiement à Kawhi Leonard, et est en retard pour son dernier versement de l'année à l'ailier. Le 6 décembre, une société d'investissements détenue par Dennis J. Wong, propriétaire minoritaire des Clippers à hauteur de 1%, verse pourtant près de deux millions de dollars à Aspiration. Neuf jours plus tard, Kawhi Leonard reçoit le versement prévu de 1,75 million de dollars.

Une centaine d'employés virés le jour où Kawhi Leonard a été payé

Dennis J. Wong est un proche de Steve Ballmer, avec qui il partageait une chambre à l'université, et il est en outre le vice-président des Clippers. « C'est plus que choquant » assure une des sources de l'enquête de Pablo Torre, un ancien employé du département finances d'Aspiration. « Je savais que le conseil d'administration avait déjà injecté de l'argent en décembre pour la masse salariale et payer les prêts. Donc ce n'est pas un investissement rationnel que quelqu'un comme Wong ferait. »

« Il y a de multiples choses qui attirent l'attention » estime un autre ancien employé, lui aussi au département finances. « La première chose, c'est que nous sommes fauchés. Fauchés. Donc investir dans une entreprise qui n'a plus un sou me dépasse. L'autre chose, c'est le montant investi. C'est une somme tellement négligeable quand on parle d'investissements, en particulier pour une startup bien avancée dans son développement et qui a déjà levé 300 millions de dollars un an plus tôt. Qu'est-ce que deux millions de dollars peuvent faire pour vous ? »

Alors que le paiement du contrat de sponsoring de Kawhi Leonard est qualifié de priorité « critique » dans un document interne révélé par Pablo Torre, 20% des effectifs, soit une centaine de personnes, étaient pourtant licenciées le jour même du virement de 1,75 million de dollars effectué au joueur des Clippers.

La première partie de l'enquête de Pablo Torre avait mis en évidence un contrat entre Aspiration et Kawhi Leonard à hauteur de 28 millions de dollars sur quatre ans, sans que le joueur n'ait la moindre obligation de fournir la moindre prestation. En fait, il pouvait refuser absolument toutes les propositions qui lui étaient adressées…

Steve Ballmer, qui avait lui-même investi 50 millions de dollars dans Aspiration, une « banque verte », a répondu en expliquant avoir été également escroqué et ne pas avoir été au courant du contrat entre Kawhi Leonard et Aspiration. La NBA a confié une enquête à un cabinet d'avocats spécialisé.

Le patron de la ligue, Adam Silver, a commenté l'affaire mercredi – avant ces nouvelles précisions – en avançant que des preuves sérieuses seront nécessaires pour reconnaître la culpabilité des Clippers et les sanctionner.