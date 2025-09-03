Un contrat secret de 28 millions de dollars pour Kawhi Leonard ?

Pablo Torre s'est fait une spécialité de travailler sur des sujets liés à la NBA, mais dans l'angle mort des médias traditionnels. Parfois, ça donne des démonstrations assez floues mais ça peut aussi être très concret.

C'est le cas de sa dernière enquête au sujet de Kawhi Leonard, qui implique les Clippers et la société Aspiration.

Cette dernière, fondée par Andrei Cherny et Joe Sanberg, se présentait comme une « banque verte », l'empreinte carbone des achats passés via les cartes bancaires devant être compensée par la plantation d'arbres. Le principe avait séduit de nombreux investisseurs, comme Leonardo DiCaprio ou Robert Downey Jr, sauf que des enquêtes ont révélé que l'entreprise n'avait finalement planté qu'un tiers des arbres promis, Joe Sanberg ayant de son côté plaidé coupable pour fraude, alors qu'il a détourné plus de 250 millions de dollars venus de différents investisseurs…

Un moyen de contourner le salary cap ?

Mais quel rapport avec la NBA ? En fait, l'un des plus gros investisseurs d'Aspiration se nomme Steve Ballmer, l'ancien patron de Microsoft, désormais propriétaire des Los Angeles Clippers.

Et ce que Pablo Torre a découvert, c'est qu'en avril 2022, Aspiration a signé un contrat de 28 millions de dollars sur plusieurs années (en cash) pour financer la société KL2 Aspire LLC. Cette compagnie a été créée par Kawhi Leonard et ce dernier devait, en échange de tout cet argent, faire la promotion de l'entreprise environnementale.

Problème : il n'y a absolument aucune trace d'un lien entre Kawhi Leonard et Aspiration. Et comme Steve Ballmer fait partie des principaux investisseurs de l'entreprise, on peut facilement envisager qu'il s'agit d'un contrat caché, qui permettrait de booster le salaire de l'ailier des Clippers, en contournant le salary cap de la Grande Ligue.

Désormais, tout le monde attend impatiemment les explications de Kawhi Leonard et de sa franchise… mais aussi la réaction de la NBA.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 ☆ SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 ☆ SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 ☆ TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 ☆ LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 ☆ LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 ☆ LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 32 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.