La NBA calme le jeu sur l’affaire Kawhi Leonard

Si la NBA a engagé un cabinet new-yorkais pour enquêter sur les soupçons d'irrégularités sur la rémunération de Kawhi Leonard aux Clippers, Adam Silver a insisté sur le fait que la franchise, comme le joueur, étaient présumés innocents, et qu'il ne fallait pas s'emballer. Pour lui, la NBA doit examiner l’ensemble des preuves plutôt que de se fier à une simple apparence de faute.

« La charge de la preuve incombe à la ligue si nous voulons sanctionner une équipe, un propriétaire, un joueur ou tout autre membre de la ligue », a rappelé le patron de la NBA lors de sa conférence de presse annuelle qui clôt la réunion du conseil des “gouverneurs”. « Comme pour tout processus fondé sur l’équité, la charge doit revenir à la partie qui, par essence, formule les accusations ».

On rappelle que les Clippers sont soupçonnés d'avoir détourné les limites du “salary cap” en versant 28 millions de dollars à Kawhi Leonard, via un “contrat caché” dans une start-up dans laquelle Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise, avait injecté 50 millions de dollars.

« Rien qu’à la lecture de ces termes, je pense qu’il serait injuste d’agir sur la base d’une simple apparence d’irrégularité… » poursuit Adam Silver. « L’objectif d’une enquête approfondie est de déterminer s’il y a réellement eu faute. Dans un sport aussi exposé, le public tire parfois des conclusions qui se révèlent totalement fausses. Je voudrais que M. Ballmer, Kawhi Leonard, ou n’importe qui d’autre, soient traités comme je voudrais l’être si des accusations étaient portées contre moi. »