Contrat « caché » de Kawhi Leonard : les conclusions de l’enquête se font attendre

Près d’un an après son ouverture, l’enquête est toujours en cours. La NBA cherche à savoir si les Clippers, pour contourner le « salary cap », ont pu inciter Kawhi Leonard, via une société personnelle, à signer un contrat à 28 millions de dollars avec la société Aspiration, sans réelle contrepartie de la part de l’ailier All-Star.

Un présumé « emploi fictif » bien utile pour permettre à la franchise californienne de conserver sa superstar sans faire exploser ses finances. Début septembre, la Grande Ligue avait annoncé le démarrage de cette investigation, menée par un cabinet d’avocats indépendant. Adam Silver reconnaît aujourd’hui que les résultats se font attendre.

« Nous payons leurs factures, mais ils effectuent leur travail indépendamment de la ligue. Mon instruction à leur sujet est que nous ne pouvons pas enquêter éternellement et qu’à un moment donné, nous devons y mettre un terme, mais en même temps, le plus important est que nous fassions les choses correctement », note-t-il.

Le sujet refait surface alors que plus tôt dans la semaine, un juge fédéral a condamné à 14 ans de prison le co-fondateur d’Aspiration, Joseph Sanberg, dont la société de banque verte est aujourd’hui en faillite. Le dirigeant avait plaidé coupable de deux chefs d’accusation de fraude électronique.

Le dirigeant condamné a apporté des éléments clés à la ligue

Les procureurs l’accusaient d’avoir escroqué des investisseurs à hauteur de 248 millions de dollars en obtenant frauduleusement des prêts, en falsifiant des relevés bancaires et de courtage, et en dissimulant qu’il était à l’origine d’une partie des revenus comptabilisés par l’entreprise.

En parallèle, Joseph Sanberg a parlé aux enquêteurs de la NBA. Une coopération qui « a considérablement facilité notre enquête, notamment notre capacité à développer une compréhension plus complète des événements clés », a souligné David Anders, l’avocat du cabinet Wachtell Lipton qui dirige l’investigation de la ligue.

Insuffisant toutefois pour tirer des conclusions en l’état et, pour Adam Silver, sanctionner sur la seule « perception » de ce qui a pu se passer. « Mon travail consiste à suivre les faits. Ce qui se passe essentiellement ici, c’est que le rapport factuel, accompagné des conclusions, sera établi par ce cabinet indépendant. »

Tout l’enjeu est désormais de savoir quand ce processus aboutira. Or, « je n’ai pas de calendrier précis sur le moment où ils auront terminé. Il est clair qu’ils sont très avancés. […] Ils comprennent que l’on pourrait continuer encore et encore, mais je pense que nous sommes proches du moment où nous devons clore ce dossier, car il faut aussi une conclusion définitive », estime Adam Silver.

Une conclusion très attendue, puisque si les faits étaient établis, Kawhi Leonard et les Clippers pourraient s’exposer à de très lourdes sanctions de la part de la ligue.