La NBA ouvre une enquête sur le « contrat caché » de Kawhi Leonard

Kawhi Leonard sera-t-il le nouveau Joe Smith, et les Clippers, les nouveaux Wolves ? C'est la question que tout le monde se pose depuis les révélations sur le « contrat caché » à 28 millions de dollars de l'ailier des Clippers, signé en 2022. En décembre 2000, les Wolves avaient été très sévèrement sanctionnés (amendes, suspensions, choix de Draft perdus…) pour avoir promis un énorme contrat à Joe Smith s'il acceptait de signer trois contrats d'un an d'affilée au salaire minimum. Une brouille entre ses agents avait révélé la combine, destinée à empêcher Joe Smith de signer de meilleurs contrats ailleurs lors de chaque « free agency ».

Le cas est quelque peu différent, mais pour contourner le « salary cap », les Clippers pourraient avoir incité Kawhi Leonard, via une société personnelle, à signer un contrat à 28 millions de dollars avec la société Aspiration, sans que l'ailier All-Star ne soit redevable de quoi que ce soit.

Un “emploi fictif” bien utile pour permettre aux Clippers de conserver Kawhi Leonard sans faire exploser leurs finances… Un contrat d'autant plus suspect que Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers, avait injecté des centaines de millions de dollars dans cette start-up spécialisée dans la décarbonation financière.

Les Clippers se défendent

Côté NBA, le porte-parole de la ligue a annoncé que « la ligue était au courant des révélations sur les Clippers, et qu'une enquête était ouverte ». Côté Clippers, on se défend de toute volonté de masquer quoi que ce soit.

« Ni Monsieur Ballmer ni les Clippers n’ont contourné le salary cap ni ne se sont livrés à une quelconque mauvaise conduite liée à Aspiration », indique le communiqué. « Toute affirmation contraire est manifestement fausse : l’équipe a mis fin à sa relation avec Aspiration il y a des années, au cours de la saison 2022-2023, lorsque Aspiration a manqué à ses obligations. Ni les Clippers ni M. Ballmer n’étaient au courant d’une quelconque activité inappropriée d’Aspiration ou de son cofondateur avant que le gouvernement ne lance son enquête. L’équipe et Monsieur Ballmer sont prêts à aider les autorités par tous les moyens possibles. »