Les Bucks dans la danse pour Peyton Watson ?

Restera ? Restera pas ? Le dossier Peyton Watson fait du surplace à Denver. L’ailier, « free agent » protégé, n’a toujours pas prolongé. Les Nuggets voudraient conserver leur révélation de la saison passée, mais doivent pour cela dégraisser. Ce dont ils n’ont pas encore été capables, et qui bloque pour le moment toute avancée. Et Marc Stein avance mercredi qu’un nouvel acteur pourrait s’immiscer, en l’occurrence les Bucks.

Alors que les Clippers et les Hawks étaient déjà annoncés intéressés par l’ancien joueur de UCLA, Milwaukee est désormais candidat pour « débaucher » Peyton Watson des Nuggets.

Comme pour Los Angeles, les Bucks planchent sur un sign-and-trade pour permettre à l’affaire de se décanter. Proche du « second apron », Denver ne peut offrir un salaire conséquent à son joueur de 23 ans, alors qu’Aaron Gordon ou Cam Johnson, potentiels départs estivaux pour libérer de la marge salariale, sont encore dans l’effectif.

Denver vise toujours des tours de Draft pour pouvoir libérer Peyton Watson, alors que Marc Stein évoquait un « package » similaire à celui obtenu par Utah pour Walker Kessler : deux premiers tours de Draft et deux « swaps ». Milwaukee pourrait aussi s’avérer être un partenaire d’échange intéressant puisque les Bucks disposent d’une trade exception de plus de 25 millions de dollars, générée lors du trade de Giannis Antetokounmpo à Miami.

Les Bucks pourraient récupérer un joueur encore à développer, mais qui a montré de très bons passages cette année avec un mois de janvier à 21,9 points (49 % au tir, 46,2 % à 3-points), 5,5 rebonds, 3,0 passes, 1,5 contre et 1 interception. Le genre de pari à tenter pour une équipe en totale reconstruction suite au départ du « Greek Freak ».

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.