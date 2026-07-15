Et si DeMar DeRozan revenait à Toronto ?

Comme plusieurs autres vétérans, DeMar DeRozan attend que LeBron James choisisse sa prochaine destination. Une fois la décision du « King » connue, les derniers dominos de cette « free agency » devraient tomber rapidement.

En attendant, l’arrière/ailier, qui fêtera ses 37 ans le 7 août, reste libre de tout contrat. Il a été coupé il y a quelques jours par les Kings, qui n’avaient plus les moyens de le conserver.

Malgré ses limites défensives et son manque d’adresse extérieure, DeMar DeRozan sort encore d’une saison à 18,4 points de moyenne. Son expérience et sa capacité à créer son propre tir peuvent donc toujours intéresser une équipe en quête de renfort offensif.

D’après le Toronto Star, le vétéran serait justement ouvert à un retour à Toronto. Il y a joué entre 2009 et 2018, avant d’être transféré à San Antonio en échange de Kawhi Leonard. Les Raptors auraient eux aussi envisagé cette possibilité, même si plusieurs conditions devront être réunies pour rendre ces retrouvailles réalistes.

Accepter un rôle moins important

La première question sera financière. DeMar DeRozan touchait encore 24 millions de dollars la saison passée à Sacramento, mais il devra sans doute accepter un salaire nettement inférieur pour revenir au Canada.

Il devra également revoir ses ambitions sportives. Les Raptors misent désormais sur Scottie Barnes, RJ Barrett et surtout Kawhi Leonard, même si le transfert de ce dernier n’est pas encore officiel.

DeMar DeRozan ne retrouverait donc pas le statut de « franchise player » qu’il occupait lors de son premier passage. Il pourrait être amené à sortir du banc, dans un rôle de sixième homme qu’il n’a encore jamais connu…

Mais s’il est prêt à consentir ces efforts financiers et sportifs, le meilleur marqueur et le joueur le plus capé de l’histoire des Raptors pourrait toutefois boucler la boucle à Toronto, huit ans après son départ.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.