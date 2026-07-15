Un deuxième contrat « caché » dans le viseur pour Kawhi Leonard

Onze mois après son ouverture, l’enquête de la NBA sur les liens entre Kawhi Leonard, les Clippers et la société Aspiration continue de s’élargir. Selon The Athletic, le cabinet Wachtell Lipton cherche désormais à déterminer si l’ailier a bénéficié d’un second contrat publicitaire, jusqu’ici jamais révélé…

Les enquêteurs s’intéressent aussi à des dépenses que les Clippers auraient prises en charge pour le joueur sans être remboursés. Deux nouveaux volets qui s’ajoutent au cœur du dossier : le contrat de sponsoring de 28 millions de dollars conclu entre Kawhi Leonard et Aspiration au printemps 2022.

L’accord interroge depuis sa révélation en septembre. Kawhi Leonard n’a jamais participé à une campagne publique pour l’entreprise, tandis que son contrat lui permettait de refuser une grande partie des obligations promotionnelles. L’affaire avait valu un prix Pulitzer à l’enquête originale de Pablo Torre.

D’anciens salariés d’Aspiration assurent que leurs équipes avaient tenté d’imaginer une campagne autour du joueur, avant d’abandonner. « Arrêtez de penser à Kawhi. Cela ressemble à une impasse », leur aurait-on alors demandé.

Une décision attendue avant la reprise

Ce partenariat a-t-il servi à contourner le « salary cap » en versant indirectement de l’argent à Kawhi Leonard ? Steve Ballmer et les Clippers réfutent toujours l’hypothèse. Le propriétaire assure avoir lui-même été victime de Joe Sanberg, cofondateur d’Aspiration, condamné au printemps à quatorze ans de prison pour fraude.

La ligue a déjà entendu Kawhi Leonard et son oncle Dennis Robertson. L’enquête a désormais des effets sportifs directs puisque Toronto a suspendu l’échange destiné à faire revenir l’ailier, après avoir appris que la franchise hériterait du risque d’une éventuelle sanction.

Adam Silver reconnaît de son côté que l’enquête externe a pris plus de temps qu’il ne l’espérait. Le commissionner ne peut pas avancer de calendrier plus précis que « cet été », mais il reste optimiste sur la possibilité de rendre la décision de la NBA avant le début de la prochaine saison.

Si la ligue estime qu’une infraction à la convention collective a été commise, un arbitre désigné par la NBA et le syndicat des joueurs devra se prononcer. Sauf accord préalable avec les Clippers et Steve Ballmer.

En attendant, le possible retour de Kawhi Leonard chez les Raptors, sept ans après le titre de 2019, reste suspendu aux conclusions de l’enquête.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.