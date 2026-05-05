Un prix Pulitzer pour l’enquête sur le « contrat caché » de Kawhi Leonard

Même en vacances, l’enquête de Pablo Torre sur Kawhi Leonard, impliquant les Clippers et la société Aspiration, continue de défrayer la chronique à Los Angeles. Le podcast Pablo Torre Finds Out a en effet remporté le célèbre prix Pulitzer dans la catégorie « reportage audio ».

Une distinction qui vient récompenser une enquête poussée « sur la manière dont les Clippers semblent avoir contourné le salary cap NBA en versant de l’argent à une star à travers une start-up environnementale ».

En septembre, le journaliste Pablo Torre avait dévoilé la « machination » présumée impliquant les Clippers et leur propriétaire, Steve Ballmer. Kawhi Leonard aurait signé un contrat publicitaire de 28 millions de dollars sur quatre ans pour faire la promotion d’Aspiration, une entreprise californienne spécialisée dans l’environnement.

Problème : l’ailier de Los Angeles n’a jamais publiquement fait la promotion de la société, qui a déposé le bilan en mars 2025, tandis que l’un des principaux investisseurs d’Aspiration n’était autre que… Steve Ballmer. En clair, « The Klaw » aurait pu être rémunéré de manière indirecte par l’intermédiaire d’une entreprise liée à son propriétaire, permettant potentiellement à sa franchise d’augmenter sa rémunération réelle sans impact sur sa masse salariale.

À la suite de ce podcast, la NBA a ouvert une enquête, toujours en cours, alors que Kawhi Leonard, Steve Ballmer et les Clippers ont nié à plusieurs reprises les accusations. Si la fraude est avérée, les sanctions pourraient en tout cas être lourdes, entre amendes, pertes de futurs choix de Draft ou autres mesures disciplinaires.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.