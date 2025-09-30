Interrogé sur son « contrat caché », Kawhi Leonard évoque des « théories du complot »

Deux questions. C'est ce que les Clippers ont laissé à la presse, lors du « media day » de l'équipe, pour interroger Kawhi Leonard sur son contrat de 28 millions de dollars (plus 20 millions de dollars en actions) avec la société Aspiration. Et sans grande surprise, l'ailier de Los Angeles a largement éludé le sujet.

« La NBA va faire son travail », a-t-il répondu alors que la ligue a annoncé l'ouverture d'une enquête. « Personne ici n'a commis de fautes, c'est tout. Nous acceptons l'enquête. »

Mais tout de même, ce contrat de 28 millions de dollars pour une société à laquelle il n'a jamais fait la moindre allusion publique, ce n'est pas étrange ?

« Je ne pense pas que ce soit exact » répond-il sur le fait de n'avoir jamais participé à la moindre campagne de promotion pour la société Aspiration. « C'est du passé. Tout cela est nouveau pour vous. Mais la société a fait faillite il y a quelque temps, donc nous savions déjà que cela allait arriver. »

« The Klaw » répète aussi qu'il n'a pas reçu l'intégralité du salaire promis, même s'il ne sait « pas exactement [combien on lui doit]. Je dois retourner vérifier les comptes » écarte-t-il, avant de passer à d'autres questions.

Pas de preuve irréfutable ?

Président des Clippers, Lawrence Frank a de son côté répété qu'il attendait impatiemment les conclusions de l'enquête de la ligue. « Nous apprécions que ces allégations soient examinées de manière approfondie et nous sommes impatients que la vérité éclate au grand jour. Les conjectures et les conclusions qui ont été formulées sont décevantes et agaçantes. Nous espérons que l'enquête démontrera que ces allégations sont fausses. »

« Je me sens mal pour Steve (Ballmer) », a-t-il continué. « C'est l'une des personnes les plus honnêtes et les plus intègres que j'ai rencontrées. Il agit de manière juste, et pour les bonnes raisons. Et il nous rappelle constamment de respecter les règles. Je me sens mal également pour nos joueurs, notre staff et nos fans. Et, d'une manière plus générale, je me sens mal pour toutes les personnes qui ont été escroquées par [Aspiration]. »

Pour pimenter le « media day » des Clippers, le journaliste Pablo Torre avait sorti de nouveaux éléments sur l'affaire, et notamment les liens entre Steve Ballmer et Joe Sanberg, le co-fondateur d'Aspiration.

Néanmoins, comme il l'admet lui-même, le reporter n'a pas le « smoking gun », la preuve irréfutable que Steve Ballmer et les dirigeants d'Aspiration ont comploté avec Kawhi Leonard et son oncle afin de contourner le « salary cap ». Il n'y a ainsi qu'un ensemble d'éléments indirects autour de ce très étrange contrat dont personne n'aurait jamais entendu parler si la société Aspiration n'avait pas fait faillite…

