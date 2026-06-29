Le possible retour de Kawhi Leonard à Toronto prend de l’épaisseur…

Et si l’histoire se répétait ? Huit ans après avoir pris le risque de miser sur Kawhi Leonard alors qu’il n’avait plus qu’un an de contrat, les Raptors envisageraient de le faire revenir à Toronto. Selon ESPN, la franchise canadienne et les Clippers sont même « sérieusement engagés » dans des discussions autour du double MVP des Finals.

Une nuance importante, car jusqu’ici, le dossier ressemblait surtout à une partie de poker menteur autour de l’avenir de Kawhi Leonard. Toujours d’après ESPN, le joueur privilégiait d’abord une prolongation avec les Clippers. Mais faute d’engagement à long terme de la part de Los Angeles, son entourage aurait fait savoir aux autres équipes qu’il ne signerait une extension qu’avec Toronto si les Clippers décidaient finalement de tourner la page…

La situation contractuelle explique en effet beaucoup de choses. Kawhi Leonard touchera 50.3 millions de dollars la saison prochaine, dernière année de son bail, avant de pouvoir tester le marché à l’été 2027. Pour les Clippers, l’enjeu est donc clair : soit prolonger leur ailier, qui fête ses 35 ans ce lundi, soit essayer de récupérer une contrepartie avant de prendre le risque de le voir partir libre dans un an.

Toronto a déjà fait le pari

À Toronto, le scénario réveille forcément des souvenirs. En 2018, les Raptors avaient envoyé DeMar DeRozan à San Antonio pour récupérer Kawhi Leonard, alors lui aussi dans sa dernière année de contrat. Le risque était immense. Le résultat fut historique : un titre NBA et un trophée de MVP des Finals pour « The Klaw ».

Cette fois, le contexte est différent, mais l’idée reste la même : tenter un grand coup pour changer de dimension. Depuis le départ de Kawhi Leonard, Toronto n’a gagné qu’une seule série de playoffs. La saison dernière, les Raptors ont terminé à la 5e place de la conférence Est avant de s’incliner en sept matchs face aux Cavaliers. Une base existe, mais elle manque encore d’un joueur capable de replacer la franchise dans le haut du tableau.

Sportivement, Kawhi Leonard reste ce joueur-là quand il est disponible. La saison passée, il a tourné à 27.9 points de moyenne, son meilleur total en carrière, en disputant 65 matchs de saison régulière. Une donnée presque aussi importante que ses statistiques, puisqu’il ne s’agissait que de sa deuxième saison à 60 matchs ou plus depuis son unique campagne à Toronto. Septième du vote pour le MVP, il a aussi été élu dans la deuxième All-NBA Team.

Les Clippers face à leurs contradictions

Pour les Clippers, un transfert marquerait tout de même un vrai virage. En avril, Lawrence Frank assurait encore que le plan de la franchise était de « gagner avec Kawhi ». Mais les faits racontent une réalité plus floue : Los Angeles sort d’une saison à 42 victoires pour 40 défaites, terminée dès le « play-in » face aux Warriors, et la direction ne semble pas pressée de s’engager sur plusieurs années avec une star vieillissante.

À cela s’ajoute un contexte extra-sportif pesant, puisque les Clippers font toujours l’objet d’une enquête de la NBA autour d’un éventuel contournement du « salary cap », lié au contrat d’image de Kawhi Leonard avec Aspiration. Steve Ballmer a nié avoir eu connaissance de cet accord, mais la ligue continue de creuser le dossier.

Reste maintenant à savoir quelle contrepartie Toronto serait prêt à sacrifier. D’après les premières tendances, les Raptors préféreraient inclure Brandon Ingram dans une éventuelle opération plutôt que RJ Barrett, dont le nom a pourtant circulé dans certaines rumeurs.

Un détail important, car Toronto ne cherche pas seulement à monter un transfert : il lui faut aussi construire une équipe crédible autour de Kawhi Leonard, et pas simplement organiser un retour purement nostalgique.

Dallas reste aussi à l’affût, avec Masai Ujiri désormais aux commandes des Mavericks et déjà intéressé par des retrouvailles avec l’homme qui lui avait permis de décrocher le titre en 2019. Mais selon ESPN, c’est bien Toronto qui apparaît aujourd’hui comme la piste la plus concrète en cas de divorce entre Kawhi Leonard et les Clippers.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.