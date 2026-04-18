Les Clippers veulent toujours « gagner avec Kawhi Leonard »

Au sortir de l’une de ses meilleures saisons individuelles, qui l’a vu établir son record au scoring (27.9 points), Kawhi Leonard pourrait connaître un été mouvementé à Los Angeles.

En effet, après avoir fait partir James Harden et Ivica Zubac en cours d’année, les Clippers pourraient être tentés de profiter de la valeur marchande au plus haut du double MVP des Finals pour le pousser vers la sortie, à un an de la fin de son contrat, afin de débuter un nouveau chapitre de leur histoire.

Reste que Lawrence Frank n’a pas spécialement envie d’abandonner le projet Kawhi Leonard, sur lequel il avait construit une partie de sa réputation à l’été 2019.

« Notre objectif est de gagner avec Kawhi », a livré le président de la franchise. « En tant qu’organisation, nous avons évidemment montré notre volonté de continuer et notre détermination à gagner. Donc, quand ce sera le moment, on va s’asseoir avec Kawhi et, de la même façon qu’en 2024, nous lui présenterons notre projet. Si nos objectifs sont alignés, alors nous aimerions gagner avec lui. »

L’imperturbable Kawhi

À bientôt 35 ans, Kawhi Leonard avait évoqué – ou presque – son avenir à Los Angeles après l’élimination contre les Warriors. Répondant à la question par un simple : « Nous aurons ces discussions le moment venu… ».

De quoi inquiéter Lawrence Frank ? « Nous avons de bonnes raisons d’être optimistes concernant notre avenir. Car, au moment de passer d’une équipe compétitive à candidate au titre, nous nous sommes mis dans une très bonne position grâce à l’émergence de jeunes joueurs, un capital de choix de Draft et une flexibilité financière. »

Toujours aussi productif et efficace lorsqu’il est en bonne santé, Kawhi Leonard a su se montrer performant alors qu’une épée de Damoclès se trouvait en quelque sorte au-dessus de sa tête. Car cela fait de nombreux mois qu’il est visé par une enquête de la NBA, pour des soupçons de « contrat caché » afin de contourner le « salary cap »

« Si vous connaissez Steve [Ballmer, le propriétaire ndlr] et son intégrité, vous savez qu’il n’y a pas à s’en faire. Je ne peux pas commenter l’enquête, mais je reste sur ce que j’ai dit en septembre ou octobre dernier : nous sommes convaincus d’être du bon côté de tout ça », a assuré Lawrence Frank.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.