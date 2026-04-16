Kawhi Leonard : « Laissez-moi encore un peu pleurer sur cette défaite »

La folle remontée des Clippers pour accrocher les playoffs a donc pris fin à domicile, face à des Warriors euphoriques dans le « money time ». Pourtant, les joueurs de Tyronn Lue semblaient avoir le match bien en main, mais Al Horford, Stephen Curry et Draymond Green en ont décidé autrement, et peut-être a-t-on carrément assisté au dernier match de Kawhi Leonard avec les Clippers.

Le double MVP des Finals est redevenu l’un des meilleurs joueurs de la planète et sa cote est au plus haut. À tel point que ESPN confirme que les Warriors rêveraient de l’ajouter à leur effectif…

« Laissez-moi pleurer encore un peu sur cette défaite », a répondu Kawhi Leonard lorsqu’on lui a demandé s’il s’imaginait encore un avenir avec les Clippers. « Nous aurons ces discussions le moment venu… »

L’enquête de la NBA ne le stresse pas

Au lendemain des Finals, l’ailier pourra ajouter deux ans à son contrat, au salaire maximum. Mais les Clippers et lui sont au coeur d’une enquête pour des soupçons de « contrat caché » pour contourner le « salary cap ».

« Je n’y pense pas vraiment, à part quand on me pose la question. Il faut demander à la NBA, pas à moi. Ce n’est pas moi qui mène l’enquête » explique Kawhi Leonard à propos de ce litige. « Je pense que tout ira bien. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas stressé par ça. »

Et que retient-il de cette saison qui l’a vu revenir au plus haut niveau, mais aussi endosser davantage de responsabilités avec le départ de James Harden en cours de saison ?

« C’était une situation que je n’avais jamais connue. En début de saison, on a enchaîné beaucoup de défaites. J’ai essayé de remonter le moral des gars, de les motiver à venir bosser tous les jours et à garder un esprit compétitif. Je pense qu’on a tous fait du bon travail pour continuer à se battre et arriver jusqu’ici. On aurait pu abandonner et ne même pas être au play-in, mais on s’est battus. On a progressé, mais évidemment ce n’était pas suffisant. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.