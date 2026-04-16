Al Horford, l’autre bourreau des Clippers

Menés de 13 points à dix minutes du terme face aux Clippers, les Warriors étaient au bord de l’élimination. Sauf que les hommes de Steve Kerr n’ont pas rendu les armes. Kristaps Porzingis a ramené Golden State à deux possessions avant que Darius Garland ne redonne un peu d’air aux Clippers.

C’est donc à six minutes du terme que le futur bourreau des Clippers revient en jeu : Al Horford. Dès son retour sur le terrain, l’intérieur All-Star prend feu. Oublié derrière l’arc, il peut planter son premier tir primé de la soirée. Il enchaîne avec deux autres flèches longue distance pour ramener les Warriors à deux longueurs.

Brook Lopez tente alors de calmer l’incendie, mais c’est inutile. Stephen Curry répond en dépassant Darius Garland. Sur la possession suivante, le meneur trouve Al Horford oublié, encore une fois, par Brook Lopez. Sanction immédiate et les Warriors prennent l’avantage.

« Quand vous voyez les gars sur le terrain en fin de rencontre, ils ont tous apporté quelque chose », félicite Stephen Curry avant de citer ses coéquipiers, de Kristaps Porzingis à Al Horford. Sur ce dernier, il ajoute : « Il a été blessé toute la saison, mais quand nous arrivons dans les moments importants, c’est ce que les champions font. »

Stephen Curry et Draymond Green ont toujours cru en lui

Les Clippers ne se relèvent pas de ce coup de chaud et sont définitivement enterrés par Stephen Curry pour voir leur saison brutalement prendre fin. Alors qu’il ne comptait que deux points après trois quart-temps, Al Horford a sorti une dernière période parfaite avec 12 points à 4/4 derrière l’arc.

« Cette saison a vraiment été un défi », reconnaît Al Horford. « Le début de match ne s’est pas passé comme je l’aurais souhaité alors que j’avais de bons tirs. J’avoue que sur mes deux dernières tentatives, je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer, mais j’ai continué d’avoir confiance et ils sont rentrés. Steph et Draymond continuaient de m’encourager et de me dire que j’étais capable de rentrer ces tirs. C’est un moment spécial. »

En 2022, Stephen Curry et Al Horford s’étaient croisés en Finales NBA. Un affrontement marqué par un Game 1 remporté par les Celtics grâce à un quatrième quart-temps décisif d’Al Horford.

Le pivot avait aidé Boston à effacer un retard de douze points pour que son équipe puisse s’imposer. Al Horford a donc répété la performance face aux Clippers et Stephen Curry a apprécié être cette fois du bon côté de la barrière.

« Il a gagné partout où il est passé. Il a pris deux titres à l’université, il a gagné avec Boston. Nous nous sommes affrontés en 2022 et il a permis aux Celtics de prendre le Game 1 en faisant exactement ce qu’il a fait ce soir », se souvient le quadruple champion NBA. « C’est cool de l’avoir de notre côté. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31:21 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33:28 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35:07 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35:07 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31:38 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37:15 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33:02 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30:30 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32:05 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32:15 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31:38 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29:01 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30:13 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27:56 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29:03 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30:30 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26:46 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27:38 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GS 45 21:32 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 1.1 0.7 0.9 1.1 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.