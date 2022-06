Le MVP de la nuit | Al Star Game

C’est l’une des belles histoires de ces playoffs 2022, et même de la saison ! Considéré comme un retraité il y a un an du côté du Thunder, et alors qu’il détenait le record de matches disputés sans avoir atteint les Finals, voilà que Al Horford est le meilleur joueur du Game 1 ! Le pivot des Celtics, premier dominicain à disputer une finale NBA, a grandement participé à la victoire des siens avec 26 points, 6 rebonds, 3 passes et 1 interception. Ce qu’on retiendra aussi, c’est son placement en défense, bien plus sûr que celui de Robert Williams, mais aussi bien évidemment son 6 sur 8 à 3-points ! C’est un record pour lui, saison régulière et playoffs réunis !

« J’ai pris beaucoup de plaisir. Dieu m’a mis en position de réussir et j’en suis très reconnaissant » a-t-il réagi en bord de terrain. « Personnellement, je veux profiter à fond de ce moment. (…) J’essaie juste de jouer comme il faut, et de tirer profit de chaque opportunité. Les gars m’ont trouvé ce soir, et j’ai mis dedans. »

Huit points en 90 secondes pour assommer les Warriors

Bien sûr, le tournant du match, c’est ce début de 4e quart-temps. Les Celtics sont menés de 12 points, et sous l’impulsion de Jaylen Brown, puis de leurs shooteurs, ils vont renverser le cours du match.

« Le groupe qui a débuté le 4e quart-temps a fait du super boulot, pour donner le ton » poursuit-il. « Jaylen a été agressif, Rob est allé au dunk, et tout s’est enchaîné. Quand Jaylen a envoyé Rob au alley-oop, ça nous a lancés. C’est là que tout a commencé. »

Les Celtics vont survoler ce 4e quart-temps et Al Horford va faire très mal par ses 3-points. C’est lui qui fait passer Boston devant (106-103), et après le temps-mort de Steve Kerr, c’est lui qui enfonce le clou sur l’attaque suivante (109-103). Mieux, c’est encore lui qui assomme les Warriors avec un tir à mi-distance (111-103). En fait, Horford va ainsi inscrire huit points de suite en 90 secondes, et les Celtics vont filer vers la victoire. C’est bien simple, quand il entre en jeu, Boston est mené 101-97. Quand il sort en fin de match, Boston mène 120-105. Un différentiel de +19 en neuf minutes !

Malgré sa performance et cette 8e victoire en 10 matches à l’extérieur, Horford n’est pas totalement satisfait…

« On se doit de faire mieux au prochain match. On doit arrêter de donner trop de « secondes chances » et de se mettre en mauvaise position » conclut-il ainsi.