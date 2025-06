James Harden prolonge aux Clippers jusqu’en 2027

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Sans surprise, James Harden a fait une croix sur sa “player option” d’un montant de 36.35 millions de dollars pour l’an prochain. Et, sans surprise, il va parapher un nouveau contrat de deux ans qui le liera avec les Clippers jusqu’en 2026/27. Cette fois, l’ancien MVP n’a fait aucun sacrifice puisque ESPN annonce qu’il va s’engager pour un contrat d’environ 81 millions de dollars sur deux ans. Comme toujours, c’est un contrat de type 1+1, et il aura la possibilité d’être free agent dans un an.

Also available in english on Hoopsimpact.com