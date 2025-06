Les Nets protègent Cam Thomas, mais pas Day’Ron Sharpe ni Ziaire Williams

Trois jeunes, deux stratégies différentes. Les Nets ont décidé de faire de Cam Thomas un « free agent » protégé en lui proposant une « qualifying offer » d’un peu moins de 6 millions de dollars. Les New-Yorkais vont désormais être en mesure d’égaler n’importe quelle offre extérieure faite à l’arrière scoreur, susceptible d’être courtisé.

La franchise de Brooklyn n’en a en revanche pas fait autant avec deux autres jeunes talents de l’équipe, Day’Ron Sharpe et Ziaire Williams, qui ne seront donc pas protégés sur le marché. Le New York Post indique toutefois que l’équipe aimerait bien re-signer les deux hommes, en plus de Cam Thomas.

Pour ce dernier, la question de son niveau de rémunération est toujours en question. Certains évoquent un salaire annuel de 20 millions de dollars, d’autres un contrat de 54 millions de dollars sur trois ans. Quant aux deux autres cités, les Nets disposent toujours de leurs « Bird Rights », ce qui leur permet de négocier des contrats ultérieurement.

Ne pas proposer de « qualifying offer » à Day’Ron Sharpe (5,98 millions de dollars) ou à Ziaire Williams (8,74 millions) permet à Brooklyn de gagner en flexibilité sous le plafond salarial pour la « free agency » pour potentiellement cibler des « free agents » comme Santi Aldama des Grizzlies.

Tournant à 7.9 points et 6.6 rebonds de moyenne en sortie de banc (18 minutes), Day’Ron Sharpe sort de sa meilleure saison en carrière. Même constat pour Ziaire Williams qui, en étant titulaire une majeure partie de la saison, a tourné à 10 points de moyenne.