Le 30 juin 1993, le premier choix de la Draft, Chris Webber, est échangé contre Penny Hardaway

Qu’un premier choix de Draft soit transféré n’était pas une première en 1993. Cela était même arrivé quatre fois avant, en 1950, 1957, 1980 et 1986 (puis de nouveau en 2014 et 2017). La différence fondamentale avec les précédentes occurrences se situe dans le timing.

Le premier choix était habituellement transféré en amont ou en aval de la soirée de la Draft. Là, ce 30 juin 1993, c’est pendant le déroulement des événements que l’échange se fait.

Nous sommes en 1993 donc. Un an après être tombé sur le gros lot avec Shaquille O’Neal et malgré des chances très minces de retomber dessus, le Magic a de nouveau remporté la « lottery » et peut choisir en première position.

Penny Hardaway bouleverse les plans du Magic

Orlando a l’intention de drafter Chris Webber, la star de Michigan et membre du « Fab Five ». Certes l’épisode malheureux du temps-mort lors de la finale NCAA, en avril 1993, a terni sa réputation, mais l’intérieur est trop talentueux pour être négligé.

Sauf que les dirigeants floridiens ont également été séduits par les performances de Penny Hardaway durant un match d’entraînement.

« On était parti sur Webber, mais Penny ne l’acceptait pas », raconte Pat Williams, le GM du Magic. « Il continuait de nous appeler, jusqu’au week-end avant la Draft. Il assurait être le joueur qu’il nous fallait. À l’époque, on pouvait faire ce qu’on voulait, donc on a organisé un match. Hardaway a été brillant. On a changé d’avis. »

Dans le même temps, Golden State, qui possède le troisième choix de la Draft, désire attirer un intérieur pour renforcer son équipe. La formation de Don Nelson a besoin d’une présence en défense et au rebond. Chris Webber ou Shawn Bradley (2m29) feront parfaitement l’affaire.

L’idée de former le nouveau duo dominant

Les deux franchises s’entendent donc pour un échange. Orlando draftera Chris Webber en première position, ensuite Shawn Bradley sera choisi par Philadelphie et enfin les Warriors mettront la main sur Penny Hardaway. Chacun aura fait son travail et le transfert entre Chris Webber et Penny Hardaway ne sera plus qu’une formalité.

Le plan se déroule sans accroc. L’intérieur est appelé en première position, porte la casquette du Magic pendant quelques minutes, puis l’échange avec celle de Golden State qui était dans les mains et sur la tête du meneur.

« C’était un peu effrayant, car c’est radical comme transfert », se souvient Pat Williams, qui était déjà derrière le transfert du premier choix de 1986 vers Cleveland, puisqu’il était GM de Philadelphie à l’époque. « On savait que Webber allait devenir un ailier-fort de grand talent. Et qu’avec Shaq, ce serait quelque chose. Mais quelle était la meilleure combinaison pour nous ? C’était celle entre un extérieur et un intérieur, comme Bill Russell et Bob Cousy ou Willis Reed et Walt Frazier. Shaq et Penny, ce serait dévastateur. »

Ce choix sera payant, même si quelques fans du Magic étaient dubitatifs sur le moment. Shaquille O’Neal et Penny Hardaway disputeront les Finals en 1995, deux ans seulement après la création du duo.

Pour Chris Webber, la première saison à Golden State sera couronnée par le trophée de rookie de l’année et un premier tour de playoffs. Mais dès l’été 1994, il sera envoyé chez les Bullets.