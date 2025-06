Après Jaylin Williams, le Thunder prolonge Ajay Mitchell

Récent champion NBA, le Thunder continue de verrouiller son groupe sur le moyen terme. Et après Jaylin Williams, prolongé pour 24 millions de dollars sur trois ans, c’est Ajay Mitchell qui a été récompensé !

Comme pour le pivot, le club a fait une croix sur sa « team option » à 3 millions de dollars sur l’arrière belge rookie, afin de lui offrir un contrat de 9 millions de dollars sur les trois prochaines saisons !

Une belle marque de confiance pour le natif d’Ans, qui a manqué trois mois de compétition à cause d’une blessure au pied mais qui s’était fait sa place dans la rotation de Mark Daigneault auparavant par sa solidité inattendue.

« Il pousse le tempo et il joue tellement dur des deux côtés du terrain qu’il augmente notre intensité. Et puis, il prend tellement de bonnes décisions avec le ballon dans les mains, quand les défenseurs adverses se rapprochent… Avec Jalen (Williams), on plaisante tout le temps en disant qu’on peut voir qu’il est allé à la fac pendant quatre années (trois en fait, mais il a été formé en amont chez les jeunes de Nanterre et Limbourg) car il nous aide à gagner » explique ainsi Shai Gilgeous-Alexander. « C’était difficile à imaginer en amont de la saison. Personnellement, je ne m’y attendais pas mais après les premières semaines de training camp et la présaison, on a pu voir que c’était simplement un super basketteur. Un gars qui joue dur et qui fait confiance à son travail. »

Sam Presti, le GM du Thunder, va en tout cas continuer de faire confiance au même groupe dans l’avenir proche.

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 17 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.