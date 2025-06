Après Naz Reid, Julius Randle va lui aussi prolonger avec les Wolves

Quand il a débarqué à Minneapolis en échange de Karl-Anthony Towns au mois d’octobre dernier, Julius Randle était considéré comme un élément qui ne ferait pas de vieux os dans le Minnesota. Or, un an plus tard, le voilà qui y prolonge pour 100 millions de dollars sur trois ans, indique ESPN.

Au fil des mois, l’ailier-fort de 30 ans a su trouver sa place aux côtés de Anthony Edwards et Rudy Gobert et les Timberwolves ont sans doute dû être rassurés par ses playoffs (21.7 points, 5.9 rebonds et 4.9 passes), puisqu’on ne l’avait sans doute jamais vu aussi efficace, mature et propre dans son jeu sous pression.

Désormais lié à Minnesota jusqu’en 2028, mais avec une « player option » pour l’exercice 2027/28, Julius Randle (18.7 points, 7.1 rebonds et 4.7 passes décisives) touchera en moyenne un peu plus par an que les 30.9 millions de dollars auxquels il pouvait prétendre, s’il avait choisi d’activer sa « player option » pour 2025/26.

Côté Wolves, avec un tel contrat, on se laisse également la possibilité de transférer l’intérieur All-Star en cas de besoin. Après Naz Reid, c’est en tout cas un nouveau joueur qui re-signe à Minneapolis et cela risque de compliquer davantage la situation de Nickeil Alexander-Walker.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 ☆ NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 ☆ NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 ☆ NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.