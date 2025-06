L’Atlanta Dream domine le New York Liberty à l’intérieur

Le Liberty est tombé sur un os à Atlanta, qui a fait payer aux championnes en titre leur manque de densité dans la raquette, en l’absence de Jonquel Jones (et de Leonie Fiebich). Résultat : 40 points sur 47 marqués dans la raquette en première mi-temps, 62 à la fin du match pour une rencontre parfaitement gérée du Dream et remportée 90-81.

Le duo Griner-Jones a appliqué le plan de jeu d’entrée en pilonnant la raquette du Liberty pour passer un 7-0 en fin de premier quart-temps et porter l’écart à 11 longueurs (29-18).

Allisha Gray et Jordin Canada ont brillamment pris le relais et New York a continué de prendre l’eau jusqu’à un nouveau panier de Brionna Jones (21 points) pour faire carrément passer Atlanta à +20 (41-21).

New York partait de trop loin

Dépassées, les joueuses de Sandy Brondello ont dû batailler pour revenir progressivement dans le match. Mais malgré toute la bonne volonté de Natasha Cloud (20 points à 8/12 au tir, 6 passes décisives) et le réveil tardif de Sabrina Ionescu (14 points) et Breanna Stewart (21 points, 9 rebonds), les locales ont tenu bon.

À 3-points, Naz Hilmon et Jordin Canada puis Allisha Gray (20 points, 9 rebonds) par deux fois ont su redonner de l’élan au Dream aux bons moments pour maintenir New York à distance raisonnable et s’imposer 90-81 après un ultime panier intérieur signé Brittney Griner (14 points à 7/12 au tir).

Grâce à ce succès, Atlanta (11-6) n’est plus qu’à une victoire de New York (11-5) et se rapproche un peu plus du podium de la ligue avant de recevoir Seattle et Golden State, également à l’affût au classement. Le Liberty de Marine Johannès, qui a terminé la partie avec 6 points à 2/3 à 3-points en 11 minutes de jeu, affrontera pour sa part Los Angeles pour essayer de se relancer après avoir concédé quatre revers sur ses cinq derniers matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.